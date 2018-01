Amore & Vita - Prodir: brutta caduta in allenamento, Ficara operato d'urgenza

Altri articoli in Sport

giovedì, 25 gennaio 2018, 17:52

Può anche capitare di incontrare, a cena e al ristorante, un campione dell'atletica leggera, Andrea Lanfri, splendido esempio di determinazione e voglia di non mollare mai. La sua speranza è che all'ex campo Coni torni una vera e propria pista di atletica leggera

giovedì, 25 gennaio 2018, 14:33

Appena archiviata la stagione 2017 la Pugilistica Lucchese con largo anticipo sui tempi previsti si è trovata di nuovo sul ring la sera del 21 gennaio a Coriano di Rimini

giovedì, 25 gennaio 2018, 12:43

Chiocchetti ha inviato una lettera all'amministrazione comunale, dopo avere inoltrato diverse denunce alle forze dell'ordine per i furti, le effrazioni di porte e la rottura sistematica di recinzioni, che rendono l'area molto insicura

giovedì, 25 gennaio 2018, 09:39

Dal ritiro di Lucca, dove il team sta svolgendo in questi giorni l’ultimo training camp in vista del debutto stagionale in Francia, previsto domenica 28 Gennaio al G.P. La Marsellaise 1.1, arriva la conferma della decisione di aderire all’MPCC, Movimento per un Ciclismo Credibile

giovedì, 25 gennaio 2018, 09:18

Si è svolta la premiazione degli atleti e delle 16 società che hanno partecipato e primeggiato nel 14° Criterium Podistico Toscano 2017, presso il Circolo Alberone di Pisa. L’Asd Marciatori Antraccoli Lucca che era presente con i suoi atleti che si sono distinti in diverse categorie, è stata premiata per...

martedì, 23 gennaio 2018, 11:51

Gara che vai, record che infrangi. E’ difficile trovare parole diverse per descrivere il profilo agonistico di Jan Luxa, specialista nel salto triplo italo-sloveno recentemente entrato a far parte della famiglia Virtus