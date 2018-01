Sport



Atletica Virtus: Asia Salerno strappa il primato nel lancio del giavellotto

martedì, 30 gennaio 2018, 12:07

Mentre si avvicina a grandi passi l’appuntamento del 3 marzo, giorno in cui Lucca e la Atletica Virtus Cassa di Risparmio ospiteranno i campionati nazionali di Cross Master attirando migliaia di atleti e tifosi da tutto lo stivale e trasformando la città ancora una volta nella capitale italiana dell’atletica leggera, i nostri tesserati continuano a brillare sui campi sportivi conquistando qualificazioni e piazzamenti importanti in praticamente tutte le competizioni del weekend. Stiamo parlando, tra gli altri, della nostra impareggiabile Asia Salerno che alla prima prova regionale dei Campionati invernali di lanci tenutosi domenica al campo scuola Moreno Martini non si accontenta di primeggiare nella categoria Allieve del lancio del disco ma, dimostrando la qualità di una atleta a tutto tondo, strappa il primato anche nel lancio del giavellotto, portando così a casa una doppietta nella sua categoria e due piazzamenti rispettivamente in quarta e quinta posizione nella classifica assoluta. Un inizio stagione davvero scoppietante per la neo campionessa italiana 2017 categoria Cadette che dunque, sotto l'attenta guida tecnica di Chiara Cinelli, parte subito alla grande in questo primo scorcio di stagione. Buone posizioni nel lancio del disco da 1kg anche per Viola Pieroni, atleta proveniente dal florido vivaio del Gruppo Sportivo Marciatori di Barga che con il risultato di Lucca conquista anche il pass per i campionati italiani tricolori che si svolgeranno nel primo week end di giugno in quel di Agropoli (Salerno), sistemandosi sesta nella classifica assoluta ma al primo posto nella categoria juniroes. Difende la posizione nella categoria assoluta del lancio del giavellotto anche Chiara Cinelli, inossidabile capitana della squadra che conquista l'argento non finendo più di stupire. A metà classifica finiscono invece nel lancio del martello Daiana Parducci e Ilaria Mariani, facendo segnare sul tabellone una progressione in crescita segno di tenacia e determinazione. Soddisfazioni per la società giungono anche dal reparto maschile, dove un buon Livio Mastrangelo ipoteca la seconda posizione assoluta nel lancio del giavellotto con un ottimo 55.94m che vale la piazza d'onore anche nella categoria promesse. Un primo step importante nella crescita progressiva verso i Campionati Italiani Invernali di Lanci previsti alla fine di febbraio a Rieti, dove saranno protagonisti i migliori 8 specialisti italiani di categoria e i migliori 12 a livello assoluto. Nella stessa specialità da segnalare le buone prestazioni ed i progressi dei giovanissimi Sebastian Giunta e Riccardo Santabarbara, al debutto nelle rispettive categorie, che vanno così ad unirsi al bel gruppo di lanciatori in formazione sotto l'attenta guida di Chiara Cinelli ed Emilio Filippi e la supervisione di Nicola Vizzoni, bandiera dell'atletica leggera italiana, atleta della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca ed oggi anche tecnico di riferimento della nazionale azzurra. Nel lancio del disco Andrea Francone al suo debutto in categoria sale sul podio in terza posizione. Sempre a Lucca in un fine settimana denso di impegni agonistici al campo scuola "Moreno Martini" da rilevare l'ottima prestazione nel lancio del martello di Amedeo Altini, che ottiene subito il pass per i tricolori di categoria juniores lanciando l'attrezzo da 6 kg ben oltre i 47mt. Una prestazione importante per questo atleta seguito da Emilio Filippi.

Nel contempo, nella pista coperta, i giovani cadetti della Virtus erano impegnati nella competizione di salto in lungo contro un centinaio di avversari di altre società sportive provenienti da tutta la Toscana: buona la prestazione di Martino Giovannetti e Matteo Mancuso, piazzatisi rispettivamente decimo e tredicesimo nella classifica finale della categoria maschile, mentre tra le cadette spicca la prestazione di Angela Bullari, che non riesce ad avvicinarsi al podio ma porta i colori della Virtus ad una più che dignitosa sedicesima posizione stabilendo al contempo un nuovo primato personale, lasciando intravedere potenziale per prestazioni ancora migliori in futuro.

Sempre nel fine settimana, in contemporanea agli eventi in programma al "Moreno Martini" di Lucca erano in programma manifestazioni nazionali indoor in quel di Firenze presso lo Stadio Luigi Ridolfi. In tale contesto meritano una menzione Lorenzo Galeotti e Luca Vigorito, che a Firenze si sono qualificati alle finali nei 55 metri piani, così come Martina Bertella e Giulia Pierotti, rispettivamente seconda e sesta in finale nella medesima disciplina. Tutti giovanissimi della categoria allievi/e per i quali vediamo un promettente futuro