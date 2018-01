Sport



Atletica Virtus, ottimi piazzamenti nel week-end di Befana

mercoledì, 10 gennaio 2018, 12:15

Niente carbone per la Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, che nel weekend di befana conquista ottimi piazzamenti in tutta Italia durante le prime gare della stagione 2018, a riprova dello straordinario lavoro svolto dagli atleti e dal personale tecnico nell’anno appena terminato.



Sono infatti tre gli eventi, in altrettante città, in cui i ragazzi in biancoeleste hanno brillato per preparazione e tenacia, portando lustro alla società che si conferma una delle più vivaci sul piano nazionale grazie anche ad una incisiva campagna acquisti che già sta portando i ben sperati frutti. Meritatissimi, quindi, i complimenti che vogliamo indirizzare a Matteo Taviani che conquista la prima posizione al meeting nazionale di Eptathlon Indoor svoltosi al Palabancamarche di Ancona il 7 gennaio, andando così a conquistare il primo oro personale e societario per la stagione 2018. Matteo, atleta romano con un passato da velocista e da specialista nei 400 metri ad ostacoli, strappa la prima posizione nella disciplina a prove multiple dopo una gara serratissima, riuscendo anche a soddisfare il tempo minimo richiesto dalla federazione per partecipare sia ai campionati italiani under 23 indoor (27 e 28 gennaio a Padova), che al campionato italiano assoluto indoor, guadagnandosi così il debutto nella massima rassegna nazionale della disciplina.



Mezione speciale va anche a Walter Fauci, mezzofondista di talento appena approdato nella famiglia Virtus e facente parte anche del neo formato Team Road, che al suo esordio con i colori societari alla maratona su strada “Corri per la Befana” di Roma del 6 gennaio conquista una ottima seconda posizione confermando le altissime aspettative che aveva suscitato a Lucca la notizia della sua acquisizione. Fuori dal podio per una manciata di secondi, ma ostinatamente all’ inseguimento delle prime posizioni, si sono piazzati Andrea Mirandola e Simone Orsucci alla “Maratonina della Befana” su strada di Firenze, rispettivamente in settima e undicesima posizione con i tempi di 47m06s e 48m, confermando le proprie potenzialità e la determinazione nel raggiungere, ai prossimi appuntamenti, risultati che rendano pienamente merito al talento e alla preparazione dei due atleti.



Un inizio di stagione decisamente promettente per la Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, ben determinata a cavalcare l’onda lunga dell’ultima campagna acquisti e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama dell’atletica leggera italiana.