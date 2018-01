Sport : serie c



Bama Altopascio batte Empoli 68 a 60

domenica, 14 gennaio 2018, 23:33

68 - 60

(Parziali: 13-12; 45-31; 56-46; 68-60)

BAMA: Ghiaré, Azzolini, Pellicciotti, Fiorindi 11, Orsini 10, Lorenzi 2, Canciello, Cappa 20, Poggettii, Bini Enabulele, Meucci 15, Siena 10. All. Romani

EMPOLI: Mencherini N. 11, Balducci 4, Bondì 3, Baroncelli 13, Falchi 11, Cervigni, Scali 13, Gouadjio 5, Maiolini. Mencherini L. All. Paludi

Arbitri: Giustarini e De Luca

Il Bama prova a fare il biglietto e salire sul treno play-off superando Empoli e insediandosi al settimo posto solitario in classifica. Va da sé che nelle prossime fermate, da affrontare senza Vannini (a Livorno sponda Pielle e a Castelforentino), i rosablù dovranno dar luogo a match perfetti per non essere spinti fuori appena le porte automatiche si apriranno.

Resta il fatto che due vittorie di fila non si erano mai verificate in casa altopascese e ciò rappresenta un balsamo lenitivo per il morale di Fiorindi e soci. Una gara strana quella con Empoli, dettata da un inizio orrendo da ambo le parti con un sintomatico 2 a 0 per il Bama dopo 4'37" di gioco. Ci pensa un sontuoso Cappa (5 su 7 dall'arco) a dare il primo segnale di risveglio prima che l'ex Baroncelli sorpassi dalla lunetta (11-12) e Lorenzi inventi un buzzer-beater in avvitamento (13-12) al primo fischio. Seconda frazione ed il Bama gioca da stropicciarsi gli occhi,difendendo duro e giocando srabene.

Oltre a Cappa anche Siena inizia a scaldare la mano, seguito da Orsini e da un preziosissimo Meucci, abile nel fari trovare al posto giusto nel momento giusto. Fiorindi lo pesca due volte al bacio e sulle rotazioni anche Ghiaré, Canciello e Bini Enabulele si fanno trovare pronti. Il parziale di 32 a 19 del quarto si perfeziona con una tripla di Orsini a 3" dall'intervallo lungo (45-31). Ed é doveroso ripartire proprio da Orsini , che , insieme a Canciello e Bini Enabulele, non si é mai allenato per una forte sindrome influenzale. Forse proprio per questo il Bama inizia a perdere lucidità con Empoli che invece alza l'intensità difensiva e non concede tiri comodi. Sono solo 11 i punti segnati nel terzo periodo con Empoli che ha il merito di crederci. 56-46 ed inizia l'ultima frazione dove sembra che il rosablu torni a splendere: Cappa timbra ancora dai 6,75 e Meucci segna danzando nei pressi del ferro. 61-46 e sembra tutto facile. Ma così non è.

I rosablù mostrano ancor più la corda, perdendo fluidità in attacco e subendo troppo in penetrazione e sui tagli flash. Il parziale ospite é di quelli che fanno malissimo (12 a 0) con una tripla di Falchi che dà il -3 ai suoi (61-58) a -5'08" dalla fine. Tutto da rifare. E qui il Bama ha il grande merito di mostrare resistenza e soprattutto resilienza blindando il canestro a doppia mandata. Una tripla di Fiorindi da il + 6 (64-58) ma Scali risponde in jump a -2'08" (64-60). E' un canestro d'autore di Meucci a colorare il match di rosablù.

L'ultima pennellata la dà Lorenzi con un rimbalzo decisivo ed una rubata con la quale imbecca Fiorindi per il facile appoggio del +8. Resistenza e resilienza: due parole che si somigliano ma che sono complementari e fondamentali per qualsivoglia impresa sportiva.