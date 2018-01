Sport : Serie C Gold



Bama, battuta d'arresto a Castelfiorentino

domenica, 28 gennaio 2018, 21:41

65 - 57

(Parziali: 15-21; 27-31; 46-41; 65-57)

CASTELFIORENTINO

BAMA ALTOPASCIO: Fiorindi 8, Orsini 14, Azzolini, Poggetti, Pellicciotti, Canciello 2, Siena 8, Bini Enabulele, Meucci 15, Cappa 2, Lorenzi 8. All. Romani

Ogni sconfitta ha un sapore amaro, non c'è dubbio. Ma ce ne sono alcune che hanno un retrogusto dolce, come quella subìta a Castelfiorentino da parte del Bama. I resti dei rosablù lottano fino alla fine, anzi conducono fino a 4'46" del terzo quarto (34-35), poi la mancanza di rotazioni e le condizioni degli atleti in campo in versione E.R. iniziano a fare il loro lavoro.

Il tutto sommato alla notizia nefasta che per Vannini la stagione finisce qui, dopo le prime diagnosi ottimistiche quanto completamente errate il responso è il peggiore: necessario intervento per la ricostruzione di un legamento già operato 4 anni fa ed ora molto compromesso. Salvo miracoli dell'ultim'ora lo sfortunato centro altopascese non sarà più disponibile per coach Romani.

In questo coacervo di brutte notizie una squadra fasulla avrebbe preso un'imbarcata in terra castellana, non il Bama che invece ha dimostrato di essere squadra con i contro-attributi. L'inizio vede i rosablù prendere subito il comando nonostante Cappa e Orsini siano stoicamente in campo, con pallore "cadaverico", per lo stato febbrile in atto. Sono soprattutto, anzi esclusivamente, Belli e Tozzi a creare grattacapi agli altopascesi nel primo quarto.

Altopascesi che giocano bene, colpiscono dall'arco con Meucci, Siena, Fiorindi e Orsini per il + 6 al primo fischio (15-21). Castelfiorentino sbatte contro la box and one del Bama non trovando risposte alle domande che questa difesa ti propone. Entra Lorenzi con dita steccate ma , nonostante l'handicap palese, risponde subito dall'arco. Entrano anche i giovani Azzolini (anche Ghiaré influenzato), Canciello e Bini Enabulele che lottano sotto le plance. 24-31 ed il Bama ha due triple apertissime per allungare, triple che non entrano e che permettono ai padroni di casa di rosicchiare all'intervallo lungo(27-31). Ripresa e c'é subito un tecnico al coach castellano Betti. Il Bama però non capitalizza facendo 1 su 3 ai liberi.

A metà terza frazione non segna più nessuno (34-35). E' l'ultimo vantaggio Bama, da lì c'é un break violento di 10 a 0 per i gialloblù propiziato dalla mano educata di Montagnani: 44-35. I rosablù però non mollano e rientrano sul 46-41 al terzo fischio. Ultimi 10 minuti e affiora prepotentemente la stanchezza per Cappa e Orsini, letteralmente in apnea. I ragazzi di Betti ne approfittano e attaccano bene le zone mischiate di coach Romani. C'é il massimo vantaggio interno (56-44) ma Fiorindi e soci non mollano di un centimetro. Una tripla di Siena, tre liberi di Lorenzi e un appoggio di Cappa ricuciono. A 2'06" dalla fine i punteggio vede 59-54 per Castelfiorentino. Attacco Bama, non entra la tripla del -2 di Orsini e sul fallo sistematico gli ospiti allungano anche se prima Meucci e poi Orsini dall'arco mantengono il gap sotto la doppia cifra. Il Bama, nonostante tutto, non molla.