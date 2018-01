Sport



Ci sarà anche il gruppo Škoda a supporto di A&V - Prodir

giovedì, 4 gennaio 2018, 12:40

Simply Clever! Questo è lo slogan di Škoda, marchio che dal 1991 è proprietà diVolkswagen. Un motto che si "sposa" perfettamente con "Simply Believe", ovverosemplicemente crederci, massima motivazionale che dal 2013 è usata in modo imperativo dal team Amore & Vita. Ed è proprio da qui che nasce il connubio tra l'ex "cenerentola" del Gruppo tedesco Volkswagen ed il team più longevo al mondo. Negli ultimi vent'anni Škoda ha continuato a crescere ed aumentare i profitti, praticamente è arrivata dall'oblio alla notorietà, dalla quasi inesistenza al successo più totale. Una escalation prorompente che è diventata fonte di ispirazione per tutta A&V che, di fatto, persiste a rafforzarsi inseguendo la "missione" di tornare entro il 2020 al Giro d'Italiaal fianco di Prodir.

"Abbiamo una proiezione di massima molto importante per il nostro futuro – spiega il GMCristian Fanini – una visione strategica che si basa su robuste fondamenta per tornare ai massimi livelli tra le Professional Continental in breve tempo. Credo infatti che il nostro team nel 2017 sia stato sicuramente tra i più forti al mondo nella divisione Continental, lo dimostrano i risultati e non i punti di vista, pertanto è naturale che adesso ci sia la volontà di crescere e i prossimi due anni saranno indispensabili per tracciare il nostro percorso in tal senso con il supporto di Prodir e Premec. L'arrivo del marchioŠkoda all'interno del nostro gruppo, dopo quello di FUJI, rappresenta sicuramente un ulteriore step in avanti. Devo ringraziare il nostro collaboratore tecnico e managerialeRoberto Marchetti per essere stato fondamentale nella trattativa tra Škoda Svizzera eRRC Solothurn. Di fatto il branch elvetico di Škoda, attraverso il suo direttore generale Markus Kohler, apprezza molto che due dei principali talenti emergenti del ciclismo svizzero (Stussi e Freuler) abbiano la possibilità di mettersi alla prova con i campioni più forti al mondo come spesso succede nelle gare in cui partecipiamo.

Poi nel mese di Agosto arriveranno anche due stagisti svizzeri, proprio perché vogliamo valorizzare al massimo la terra in cui nostro sponsor principale ha sede.



Insomma un progetto ambizioso che sicuramente ci farà sviluppare ed accrescere in modo considerevole sotto ogni punto di vista".

Il team Amore & Vita | Prodir sarà dotato di cinque ammiraglie Škoda Octavia Wagon, un motorhome e due furgoni.