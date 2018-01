Cmb, Gian Marco Drocker alla Stella Azzurra

Altri articoli in Sport

lunedì, 15 gennaio 2018, 09:21

La Geonova conquista altri due importanti punti in una partita che alla fine è stata più difficile del previsto. La Synergy, forte del fatto che dalla sua posizione in classifica non si sarebbe aspettata gran che da questo incontro, ha dato l'anima andando a giocare nel migliore dei modi su...

domenica, 14 gennaio 2018, 23:33

Il Bama prova a fare il biglietto e salire sul treno play-off superando Empoli e insediandosi al settimo posto solitario in classifica. Va da sé che nelle prossime fermate, da affrontare senza Vannini (a Livorno sponda Pielle e a Castelforentino), i rosablù dovranno dar luogo a match perfetti

domenica, 14 gennaio 2018, 23:28

Una Lucca incerottata è costretta a lasciare i due punti alla Fixi Piramis Torino al termine di un match che sembrava ben indirizzato all'intervallo. Le biancorosse pagano una pessima ripresa da soli 19 punti e nel convulso finale sono le ragazze di coach Riga ad avere la meglio

domenica, 14 gennaio 2018, 18:17

Comincia male il girone di ritorno per l'ACF Lucchese femminile nel campionato di serie B nazionale. Le rossonere sono state battute per 4-0 dall'Arezzo, un risultato troppo pesante per l'impegno messo in campo dal l'undici di Maurizio Corti

sabato, 13 gennaio 2018, 17:27

Per la 14esima giornata di Gu2to Cup al PalaTagliate arriva la Fixi Piramis Torino. Le piemontesi giungono a Lucca con una classifica non certo positiva, anche rispetto alle aspettative di inizio torneo e considerando la buona stagione disputata al rientro in serie A1 lo scorso anno

venerdì, 12 gennaio 2018, 15:02

Domenica prenderà il via il girone di ritorno per la serie C Gold e al Palatagliate scenderà la Synergy Valdarno, il tutto nel contesto del Basket Day, una giornata dedicata al basket e all'attività svolta dalla Croce Verde di Lucca, nell'ambito dell'assistenza alle persone malate o bisognose