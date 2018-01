Sport



Fiorentina: Kean l'ha vista? Cronache di poveri... tifosi

domenica, 28 gennaio 2018, 20:51

di marco materassi

1 - 4

Fiorentina: Sportiello, Laurini; Biraghi, Veretout, Pezzella (Milenkovic), Thereau (Gil Dias) Benassi (Saponara), Simeone, Badelj, Chiesa 53' st. . All: Pioli

Verona: Nicolas, Ferrari. A.. Caracciolo, Vukovic, Fares, Romulo (Zuculini F:), Buchel, Valoti, Matos, Kean (Souprayen), Petkovic (Calvano). All. Pecchia

Arbitro: Gavillucci di Latina

Reti: Vukovic (V) 11' pt. Kean (V) 20' pt. e 46' st. Gil Dias (F) 53' st. Ferrari A. (V) 56' st.



Se non ci fossimo stati non ci avremmo creduto. Il Verona, una squadra allo sbando, contestata duramente dai propri ultras solo poche ore prima della partita nel ritiro di Coverciano, dilaga a Firenze passeggiando sui resti di quella che dovrebbe o doveva essere una squadra.

Pioli recupera tutti i suoi titolari assenti nella pesante sconfitta di sette giorni fa a Marassi e in conferenza si dice sicuro di un pronto riscatto dei suoi giocatori. Mai le parole dette sono rimaste così lettera morta, mai i propositi di riscatto sono rimasti così velleitari, mai la voglia di riprendere la partita è uscita nella testa dei giocatori.

Una partita strana, difficile da capire dove due ex viola come Romulo e Matos sono sembrati Bale e Messi, ogni azione era un pericolo, ogni accelerazione affondava nella difesa viola come il burro prima di essere spalmato sul pane, senza che nessun accorgimento tattico fosse preso, tutti i gol veronesi, tutti molto facili, sono difatti venuti dalle iniziative dei due giocatori.

C'è da domandarsi dove è rimasta la Fiorentina che prima della sosta aveva aggredito e messo in difficoltà Milan e Inter, e che dopo le vacanze sembra un'alunno svogliato che non ha fatto le lezioni.

Oggi in campo c'erano i sosia di Pezzella e Veretout, mentre continua il momento no di Benassi e Thereau, anche se oggi trovare qualcuno giustificabile è impresa ardua come scalare il Mortirolo.

Dura la contestazione. prima, durante e dopo la partita, contestazione che oggi ha coinvolto tutti: pesanti i cori contro la proprietà, la dirigenza e oggi anche contro la squadra, invitata più volte a tirare fuori gli attributi. La squadra finora mai toccata, anche per l'impegno sempre dimostrato, ma che oggi è impossibile difendere.Una brutta domenica, che nonostante lo splendido sole ha raffreddato cuori e animi dei tifosi viola, tifosi ancora in attesa di un colpo di mercato, difficile da fare se quando apri il portafoglio lo trovi desolatamente vuoto.

Un mercato dove prima si deve piazzare qualcuno e poi magari reintegrarlo, un mercato a cui Firenze i tifosi viola si stanno abituando. Uno stadio sempre più vuoto, una proprietà sempre più lontana, ambizioni sempre meno stimolanti, questo è il menù della Viola.

Firenze sa cosa vuol dire autofinanziamento, fair-play, ma sa anche cosa vuol dire passione, cuore e competenza. Non c'è presunzione quando si dice che Firenze vuole sempre qualcosa di più, anche se gli Uffizi, il campanile di Giotto, il Ponte Vecchio non giocano, il solo rappresentare questa città ti invita a fare qualcosa di più. La mediocrità, il tran tran non fanno parte del Dna del tifoso viola, l'indifferenza fa più male della rabbia. Non si tratta di vivere di ricordi, ma solo di riscoprire il gusto di andare allo stadio, di tifare per questa squadra che nonostante gli asset societari dicano altre cose è di Firenze e dei suoi tifosi.

Oggi direbbe un grande fiorentino, campione vero, l'indimenticabile Gino Bartali "gliè tutto sbagliato, gliè tutto da rifare".