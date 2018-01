Sport



Dopo le fatiche della Coppa Toscana, la Geonova torna in campo per l'ultima di campionato

sabato, 6 gennaio 2018, 23:02

Attualmente posizionato in quinta posizione a soli due punti dal gruppetto di testa, formato da Geonova, Virtus Siena, Pino Dragons e Valdisieve, pronto a fare un balzo in avanti per unirsi al gruppo, proprio a spese dei bianco/rossi di Piazza, forte e più motivato che mai, dall'aver conquistato due punti pesissimi, questa volta a spese della Virus Siena.

La partita si presenta forse come la più complicata del campionato, proprio per le rispettive posizioni in campionato, vincere significherebbe continuare a mantenere la testa della classifica con maggiore motivazione e continuare a giocarsela in tre, forse quattro squadre, perdere invece farebbe scivolare la Geonova in quinta posizione, rischiando di essere poi risucchiata verso il basso.

Piazza sa bene che la partita è delicata, la preparazione alla partita è andata avanti anche per l'Epifania, un po' per far recuperare De Falco, assente in settimana e soprattutto per non lasciare nulla al caso, " il Montale è squadra aggressiva, tanto da annoverare nel suo palmares un numero decisamente rilevante di punti realizzati sui tiri liberi, e ha giocatori di tutto rispetto e molto esperti, come Magni, Nesi, Tuci, tutti e tre in doppia cifra nell'ultima partita contro la Virtus, e una giovane promessa come Cipriani, classe 2000 proveniente dal Pistoia, insomma ci sarà da sudare, ma faremo la nostre parte al meglio"

Da segnarsi e ricordarsi la data dell'incontro, in quanto, contrariamente al solito, la partita si disputerà martedi 9 Gennaio alle ore 21:00 al Palatagliate