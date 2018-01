Sport



Geonova a caccia di due punti per continuare a sognare

venerdì, 19 gennaio 2018, 23:08

Sabato alla 20:30 nella palestra Balducci di Pontassieve la Geonova dovrà vedersela con il Valdiesieve, un osso decisamente duro da mordere.

Il Valdisieve è li, a ruota, a quattro punti dalle tre capoliste, Virtus, Pino e Geonova, è una squadra che gioca bene, i ragazzi si conoscono da tempo, giocano quasi a memoria, è capace di grosse prestazioni, all'andata uscì vittoriosa dagli scontri con Virtus e Pino, mentre però, perse e in malo modo, contro i ragazzi di Piazza, furono 28 i punti di distacco che al Palatagliate, la Geonova rifilò al Valdisieve.

Nell'ultima di campionato il Valdisieve si è confrontato con la Virtus, ma questa volta ne è uscita sconfitta, anche se per soli quattro punti, quindi la voglia di rifarsi e provare a vincere, per tentare di rimanere agganciati al trenino di testa, sarà davvero molta.

Piazza dovrà stare molto attento, ormai è chiaro che di partite facili, da qui in avanti non ce ne sarà più, dimostrazione lo è stata l'ultima partita casalinga contro la Synergy, ultima in classifica, nessuno regalerà nulla alla Geonova.

Tra le file del Valdisieve si segnalano gli ottimi Mariotti, Chierici, Cianchi, Occhini, tutti quanti abituati ad andare in doppia cifra e che sicuramente daranno del filo da torcere alla difesa bianco/rossa.