Geonova incassa i due punti in palio e vola a quota 26

domenica, 21 gennaio 2018, 11:14

Quindicesima di campionato e la Geonova fa sua anche questa, i due punti, presi in trasferta sul difficile campo del Valdisieve, proiettano i ragazzi di Piazza a quota 26, in compagnia dell'ormai stranota Virtus Siena, ora vedremo se anche il Pino si unirà all'attuale duo di testa.

Intanto godiamoci questa bella e meritata vittoria, una partita che in pratica non è mai stata in discussione, dalla palla in aria in poi, la Geonova ha sempre condotto le danze, mantenendosi sempre a distanza di sicurezza.

La sirena del secondo quarto suona sul risultato di 26/38 e manda i bianco/rossi negli spogliatoi con un bel margine. Al rientro il Valdisieve prova a correre ai ripari con Occhini e Mariotti, già segnalati come pericolosi per la difesa lucchese, chiuderanno infatti l'incontro, con una bella e tonda doppia cifra, ben venti punti ognuno.

I padroni di casa riescono a tornare sotto pericolosamente, spingono forte fino alla sirena del terzo per il 50/52.

Inizia così il quarto ed ultimo periodo con solo due punti di vantaggio, ma come si recitava in un famosissimo film "quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare" Romano, Russo, Del Debbio, Loni, si caricano la squadra sulle spalle e mettono a segno a fine tempo un parziale da 17/25, conquistando due pesantissimi punti.

Anche per la Geonova ci sono ragazzi in doppia cifra, De Falco, Romano, Loni e Del Debbio, buona anche la prestazione di Russo.

Prossimo appuntamento casalingo contro il Pontedera il 28 gennaio alle 18.

66 - 77

Geonova: Danesi 6, Loni 17, Santini ne, Cecconi ne, Russo 8, Del Debbio 13, Giovannetti ne, Lombardi ne, De Falco 12, Pierini 2, Romano 19. All Piazza Ass. Puschi

Valdisieve: Berchielli ne, Mariotti 20, Piccinini ne, Cianchi 3, Rossi 4, Occhini 20, Coccia ne, Cherici 7, Cioni, Bianchi 8, Municchi 3, Piccini 2. All Pescioli

9/17 – 26/38 – 50/52 – 66/77

9/17 – 17/21 – 24/12 – 16/25