Sport



I Drinkers presentano B-Day alla convention Fibs

martedì, 30 gennaio 2018, 09:17

Weekend intenso per i Drinkers di Lucca ospiti della Federazione Baseball e Softball italiana , Fibs, in Convention a Riccione, dal 26 al 28 gennaio, con i comitati dei tecnici, arbitri e classificatori, congresso che si svolge ogni anno come inizio dell'attività agonistica.



La squadra amatoriale di baseball lucchese è stata invitata dalla Fibs del presidente Andrea Marcon a illustrare alla Consulta e ai Comitati regionali e a tutti gli addetti del movimento, il lavoro svolto insieme all' Allegra Brigata Special Olympics al B-day 2017, svolto a Carraia (Capannori) presso gli impianto della Checchi Calcio il 16 settembre ed a sottoporre il nuovo progetto del B-Day 2018 che vedrà sempre i ragazzi della Brigata come protagonisti ma aprendo le porte dei campi di baseball anche ad altre persone speciali.



Al terzo piano del PalaRiccione ha trovato posto anche uno stand dove i Drinkers hanno messo a disposizione di tutti video e fotografie sulla giornata svoltasi a settembre e dando informazioni per chi volesse ripetere l'evento nella propria città, si sono messe già le basi per replicare un B-Day a Riccione presso la società i Delfini. Molti hanno chiesto la possibilità di saperne di più e la collaborazione dei nostri tecnici, i Drinkers hanno risposto positivamente a questo invito e restano a disposizione per il futuro dei tanti amanti di questo sport. Grande ammirazione da tutti per il lavoro svolto e molti elogi per quanto è stato fatto e per il progetto futuro è venuto dalle alte cariche della federazione, oltre al presidente Marcon anche dal presidente CNT Fabio Borselli, elogi anche da parte di Gerali manager della nazionale baseball che avrebbe piacere di essere presente al prossimo B-Day.



A conclusione di questi tre giorni la premiazione per il venticinquesimo anno di attività come tecnico per Antonio Modestino, coonfondatore dei Drinkers e uno dei sette tecnici presenti nel gruppo amatoriale.