Jasmine Paolini convocata in nazionale per la sfida di Fed Cup contro la Spagna

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:14

di michele masotti

Nuova convocazione in FederationCup per la tennista di Bagni di Lucca Jasmine Paolini, attuale numero 158 della classifica WTA e con un best ranking alla posizione 130. L’atleta che difenderà i colori del Tc Lucca Vicopelago nel primo storico campionato di Serie A1, inizio programmato per la fine di settembre, è stata selezionato dal commissario tecnico Tathiana Garbin per disputare il primo turno del World Group II contro la favorita Spagna i prossimi 10 e 11 febbraio. Incontro che si giocherà su terra rossa indoor al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti. Assieme alla tennista classe 1996 sono state convocate Sara Errani, Deborah Chiesa e Elisabetta Cocciaretto, quest’ultima reduce dalla semifinale degli Australian Open junior. Le iberiche, dal canto loro, potranno contare su Carla Suarez Navarro, n.32 del mondo ma con un passato non troppo lontano in top 10, sulla numero 81 Lara Arruabarrena e le doppiste Garcia-Perez e Maria Josè Martinez-Sanchez. Assente per infortunio GarbineMuguruza, una delle più forti tenniste del mondo e che può contare nel suo palmares la vittoria al Roland Garros nel 2016 e quella a Wimbledon lo scorso anno.

Ricordiamo che in Fed Cup si disputano quattro match di singolare e uno doppio: chi passerà questo turno si giocherà lo spareggio per essere promosso nel World Group I una delle quattro perdenti della fase inaugurale della massima serie mondiale. Chi perderà, invece, dovrà vedersela con una delle nazionali della serie inferiore per non scivolare nella “Serie C” del tennis mondiale. In attesa di sapere se TathianaGarbin deciderà di impiegare o meno in un singolare Jasmine Paolini, possiamo affermare tranquillamente come la tennista di Bagni di Lucca sia diventata una presenza stabile nella nazionale italiana. L’augurio è che una bella prova con la maglia azzurra possa darle quella spinta necessaria per raggiungere la top 100 in questo 2018.