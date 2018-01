Sport



La Geonova affronterà la Juve Pontedera tra le mura casalinghe

sabato, 27 gennaio 2018, 01:17

La Geonova affronterà tra le mura casalinghe, la Juve Pontedera, il divario tra le due squadre è quasi stratosferico, la Geonova prima in classifica, la Juve Pontedera ultima in classifica, ventisei punti per la prima, solo quattro per l'altra, conquistati ad inizio campionato e precisamente alla 5^ e 6^ giornata, dopo di che ha rimediato dieci sconfitte consecutive.

Con questi dati, tutto sembrerebbe già scritto, ma abbiamo visto che ogni partita è una storia a se, basta tornare all'ultima casalinga della Geonova contro la Synergy, ultima in classifica insieme al Pontedera, che è costata almeno quattro delle proverbiali sette camicie.

Stessa sorte o per meglio dire, stessa sudata, è toccata nell'ultima di campionato al Pino Dragons, sempre contro la Synergy, quindi niente di scontato, ma massima attenzione a non fare passi falsi.

Coach Pizza non è tipo da lasciarsi andare a facili entusiasmi, ogni partita è ugualmente importante e lui, ovviamente, ogni domenica scende in campo per dare sempre il meglio e se insieme a fare bene arrivano anche i due punti tanto meglio.

Appuntamento Domenica 28 al Palasport, palla a due alle ore 18:00