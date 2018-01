Sport



Torna la splendida "1000 Miglia" a Lucca. La storia dei motori passa ancora da noi

sabato, 27 gennaio 2018, 20:13

di gabriele muratori

La storica "1000 miglia", passa ancora da Lucca. Dopo due anni di stacco, si ripete uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati delle auto d'epoca di tutto il paese. La celeberrima "1000 Miglia", si snoderà tra i giorni 16 e 19 maggio prossimi, tra Brescia e Roma, andata e ritorno, toccando la costa tirrenica ed adriatica, attraversando la Pianura Padana e gli Appennini Tosco Emiliani, per poi fare appunto rientro nella città lombarda, luogo cui è nata la splendida competizione esattamente 90 anni fa. Saranno quattro giorni di grandi e indimenticabili emozioni quelli che come sempre saprà regalare la splendida gara automobilistica di auto d'epoca, definita da moltissimi appassionati, tra le più belle del mondo, capace di far impallidire le famosissime competizioni di Indianapolis e di Le Mans. Sarà venerdì 18 maggio, la giornata in cui Lucca vedrà correre sulle pavimentazioni del centro storico i bolidi vintage anni 30, 40 e 50, e che faranno accorrere nella città dell'arborato cerchio, miriadi di amanti della bellissima competizione, per godersi in prima fila e nella splendida location del nostro museo a cielo aperto, un indimenticabile tuffo nella storia dei motori.

Entusiasmo quindi alle stelle, questo pomeriggio, presso la gremita "Sala Ademollo" di Palazzo Ducale, dove alle 16 si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento tanto atteso. Si tratta della 36° rievocazione della storia competizione, nata nel 1927, che per la terza volta, dopo l'edizione del 2014 e del 2015, passa dalla nostra città. Saranno comunque in tutto sette i comuni della provincia che ospiteranno la lunga carovana delle stupende vetture nei quali accederanno appunto il venerdì 18 maggio. Dopo essere partiti da Roma alla volta di Siena, giungeranno a Galleno e poi l'ingresso nella nostra terra tramite il centro storico di Altopascio. Da qui, il corteo virerà per la borgata di Montecarlo per poi ridiscendere verso Porcari.

Il lungo attraversamento di Capannori lungo la via Pesciatina e l'ingresso in Lucca attraverso Porta Elisa. Il percorso del centro storico vedrà naturalmente, manco a dirlo, l'inevitabile giro di mura, per poi tagliare la città attraverso via Fillungo, passando per piazza San Michele, piazza Napoleone per poi uscire da porta San Pietro senza però prima aver completato un obbligato giro dentro piazza Anfiteatro. Quindi il passaggio da Massarosa e per finire a Pietrasanta. Molte le persone di spicco oggi presenti che hanno partecipato e contribuito all'organizzazione dell'evento, tra cui i vari rappresentanti dei comuni interessati dalla corsa che con gioia hanno espresso la loro felicità per figurare per la prima volta tra i testimoni del passaggio della 1000 miglia sul proprio territorio.

Entusiasmante la storia raccontata da molti addetti ai lavori, che hanno raccontato le origini della splendida competizione, ideata a Brescia da quattro amici, quasi per gioco, che volevano realizzare una semplice corsa di automobili. Video mozzafiato, che hanno lasciato i presenti a bocca aperta, hanno raccontato e riassunto in breve solo un pizzico di emozioni che si possono provare per tutti i 1600 km percorsi dalle splendide automobili, vivendo per quattro giorni un concreto ritorno al passato della storia d'Italia. "Molto si può dire di questa magnifica manifestazione, ma poco si può far capire se non vivendola di persona" - questa la credibile affermazione di molti piloti presenti che ivi l'anno corsa da cima a fondo ininterrottamente. Sinergica e competente la grande macchina organizzativa che al momento sta ancora lavorando a pieno regime per completare gli ultimi dettagli della corsa, che comunque per la lucchesia vede praticamente quasi raggiunto il fine lavori. Quasi tutto pronto quindi per un appuntamento fantastico che metterà ancora una volta la nostra città sul podio mondiale a livello di bellezza e cultura.