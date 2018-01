Sport



La speranza di Andrea Lanfri: "Entro il 2019 la nuova pista di atletica"

giovedì, 25 gennaio 2018, 17:52

Può anche accadere di incontrare un campione olimpico seduti al tavolo di un ristorante, Tosca, che si trova a 400 metri di altezza in Brancoleria. Andrea Lanfri da Pieve di Compito, velocista dell'Atletica Virtus, in gara con delle protesi alle gambe per via di quella maledetta meningite, è simpatico, non ha problemi nel salutare e chiacchierare e, soprattutto, è una persona semplice e disponibile anche tra coltello e forchetta. Apprendiamo, così, una primizia che potrebbe regalarci, complice, ovviamente, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nientepopodimeno che la nuova pista di atletica leggera all'ex campo Coni. Sì, perché quella che c'è adesso sembra una fetta di pane dis egale rimasta troppo all'aria aperta e rinsecchita. In alcuni punti, infatti, l'anello della struttura dove si allenano gli atleti della Virtus e non solo, è improponibile e anche pericoloso.

"Credo che il progetto per la nuova pista sia stato già approvato - dice Lanfri - Nel 2019, mi auguro, avremo la nuova superficie".

Lanfri si sta preparando in vista degli Europei di Berlino. Sui 200 metri vanta un primato di 22 secondi, davvero niente male. Gli mostriamo una foto durante una sua performance e gli diciamo se sa dirci dov'è. Risponde subito: "A Londra, in gara".

Per lui Paolo, il patron della Tosca, a Gignano di Brancoli, vista mozzafiato sulla città di Lucca e anche oltre, ha cucinato una tagliata con tanto di fagioli conditi. Per i commensali confinanti con il tavolo di Lanfri, che conosce bene, purtroppo, anche l'indecente situazione in cui si trova la zona dell'ex campo Coni - con la discarica abusiva a pochi metri dal cancello del campo... "Ogni tanto arrivano anche i vigili urbani, ma non cambia nulla" commenta sconfortato - bistecca alla fiorentina e fagioli.

Una nuova pista di atletica sarebbe una grande occasione per lo sport lucchese.