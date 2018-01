Sport



La squadra di Fanini in cerca di riscatto all'Etoile de Bessege

mercoledì, 31 gennaio 2018, 19:33

La brutta caduta di Pierpaolo Ficara ed altri compagni a pochissimi giorni dal debutto stagionale, ha sicuramente mischiato le carte del team A&V Prodir. Chi doveva essere in forma e puntare al risultato è andato K.O con programmi tutti da reinventare. Di conseguenza il GP la Marsellaise non ha portato risultati entusiasmanti.



Ora la squadra della famiglia Fanini sta cercando riscatto sempre in terra di Francia, partecipando all'Etoile de Besseges: le condizioni degli uomini veloci - Bogdanovic e Freuler - non sono ancora al top, ma la voglia di far bene c'è, in una gara che presenta un campo partenti di alto livello.



«La squadra scalpita – spiega il diesse Francesco Frassi – anche se sappiamo di non poteressere al top. Però stiamo crescendo giorno per giorno e l'Etoile de Besseges rappresenta un'importante occasione per metterci alla prova e salire di livello. Vogliamo inseguire buoni risultati da presentare ai nostri sponsor Prodir, Premec, Selle SMP e Fuji e ai tantissimi tifosi che ci seguono sempre e che ci sono stati vicini in questi giorni difficili».



La sfortuna però continua a mettere il naso in casa Amore&Vita: oggi infatti l'elvetico Freuler è caduto nelle fasi finali della corsa, proprio mentre i compagni erano impegnati a tirargli la volata, e l'altra ruota velcoe - quella di Bogdanovics - si è afflosciata ai -3 km a causa di una foratura...