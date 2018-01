Sport



L'Acf Lucchese chiude il girone di andata con il Molassana Boero

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:37

L'Acf Lucchese Femminile del presidente Marco Chiocchetti chiude il girone di andata del campionato di serie B nazionale a Genova con il Molassana Boero per confermare l'ottimo momento che ha visto le rossonere raccogliere ben dieci punti nelle ultime quattro partite.

Non sarà facile continuare questa esaltante striscia di risultati. Mancheranno due elementi importanti come Benedetta Tognarelli e Aurora Frediani e poi c'è l'incognita della pausa natalizia che ha comunque interrotto una fase molto positiva della squadra lucchese che ha dato molte certezze e tanta carica alle atlete.

Non ci sono molte varianti a una formazione che vedrà il ritorno in campo di Jessica Di Lupo, anche lei bloccata nelle scorse settimane da un infortunio.

"Le assenze peseranno – dice il tecnico Maurizio Corti- ma come al solito andremo a Genova per giocarcela a viso aperto. Le nostre avversarie hanno qualche punto meno di noi ma sono molto temibili e quindi occorrerà la massima concentrazione e attenzione. Sarebbe importante chiudere il girone di andata con un risultato positivo, in vista della trasferta di Arezzo che sicuramente è una partita ancora più difficile di quelle che abbiamo affrontato ultimamente".

Appuntamento per domenica 7 gennaio alle 14,30, Genova.