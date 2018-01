Sport



Le Mura solleva dall'incarico coach Barbiero

giovedì, 25 gennaio 2018, 23:31

Asd Basket Femminile Le Mura comunica che nella giornata di oggi ha sollevato dall'incarico di capo allenatore il Signor Loris Barbiero. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta, per l'impegno, la serietà e la correttezza professionale. La conduzione tecnica della squadra è affidata provvisoriamente al vice allenatore Giulio Bernabei che domani venerdì dirigerà l'allenamento della squadra e domenica siederà in panchina in occasione della trasferta di Schio. La prossima settimana sarà annunciato il nuovo coach biancorosso. A Giulio i più calorosi auguri di buon lavoro.