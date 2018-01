Sport



Le Mura Spring superano nel finale il Don Bosco Figline

domenica, 21 gennaio 2018, 11:18

63 - 50

(Parziali: 11-11; 25-24; 41-38)

Le Mura Spring Lucca: Nottolini F. 9, Doda C. 7, Favilla G. 7, Mandroni M. 13, Morettini S. 4, Rapè C. 2, Bonciolini A. 6, Puccini L. 3, Salvestrini C. 2, Pacini L., Michelotti S., Cecchi E. 10. All.: Rastelli L.

Basket Don Bosco Figline: Argiro N. 5, Lorenzetti C. 5, Peri A., Palazzini E., Chiosi C. 2, Puglisi M. 7, Palazzini A. 7, Tanini G., Graziani M. 11, Iovane M.F., Masini C. 10, Carnemolla V. 3. All.: Rutilensi M.

Dopo un inizio di campionato nel quale non sono riuscite ad espimere tutte le loro potenzialità, le ragazze de Le Mura Spring tornano alla vittoria nel campionato di serie B al Palatagliate contro il Don Bosco Figline, in una partita equilibrata ma veloce e combattuta fino alla fine.

Le Spring partono forte e cercano per tutto il primo quarto di prendere un vantaggio, ma le avversarie non concedono un break (11-11). La partita vive di piccoli vantaggi da parte delle padrone di casa, con le Valdarnesi che ricuciono ogni tentativo di allungo; anche il primo tempo si chiude con una tripla di Masini sulla sirena che riporta le ospiti ad un punto (25-24). Il terzo quarto segue anch'esso il copione di tutto il primo tempo, ma la svolta si verifica nell'ultimo quarto, quando, dopo qualche minuto di equilibrio, le triple di Doda e Mandrioni fanno scattare il break che porta alla doppia cifra di vantaggio e che permette di gestire con tranquillità i minuti finale e resistere al tentativo di ritorno delle Valdarnesi.

Tra le note, da segnalare il ritorno in squadra di Gloria Favilla ed il rientro dal lungo infortunio al crociato di Elena Cecchi, che si è fatta trovare subito pronta con 10 punti, 5 rimbalzi e 4 recuperi.

"Mi è piaciuto molto il gioco di squadra soprattutto in difesa - dichiara un soddisfatto coach Rastelli - e che tutte abbiano lottato fino alla fine facendosi trovare sempre pronte. Questa vittoria fa morale e ci dà la forza di continuare a lavorare bene. Ora abbiamo tutto il girone di ritorno per raccogliere i frutti del lavoro fatto finora."

Prossimo impegno per Le Mura Spring nel campionato di serie B il 27 gennaio a Monteriggioni (SI).