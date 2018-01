Sport



Le stelle della ritmica italiana al palasport di Lucca

martedì, 9 gennaio 2018, 21:01

Sabato 6 gennaio si è svolta, al Palasport di Lucca una delle edizioni tra quelle che verranno ricordate maggiormente, del Trofeo di ginnastica ritmica “Irene Bacci”, dedicato alla memoria della tecnica lucchese, scomparsa prematuramente.

La nona volta della manifestazione nazionale dedicata alla Ginnastica Ritmica ha infatti visto esibirsi in pedana molte delle ginnaste più talentuose che gareggiano sulle pedane dei palazzetti di tutta Italia, e alcune di queste le rivedremo impegnate anche in un probabile futuro nella nazionale maggiore, guidate dal leggendario coach, Manuela Maccarani.

Quest’anno tantissime presenze con 29 società provenienti da tutta Italia con oltre 130 ginnaste scese in pedana nelle varie categorie. Tanta quantità abbinata ad altissima qualità.

Mai come quest’anno il livello tecnico è stato eccellente, infatti a vincere nelle rispettive classifiche sono state ginnaste che militano in società di serie A e che hanno alle spalle palmares già prestigiosi.

A testimoniare il livello della manifestazione che, grazie all’organizzazione della Ginnastica Ritmica Lucca, ha raggiunto un livello ormai che la posizione stabilmente tra le prime cinque manifestazioni nazionali di ginnastica ritmica, la presenza dei più importanti vertici dirigenziali del settore. A presenziare il trofeo e a premiare le vincitrici si sono succeduti, il Presidente FGI, Fabrizio Lupi, la Team Manager della Nazionale Italiana, Paola Porfiri che ha curato l’organizzazione dell’ultima edizione del Campionato del Mondo di ginnastica Ritmica a Pesaro, la Consigliera Nazionale FGI, avv. Maria Grazia Ciarlitto e i Consiglieri Regionali FGI Daniela Tarsitano e Marcello Cicconi. A rappresentare la realtà lucchese, l’assessore allo Sport del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti e il Delegato CONI Lucca, Gianpaolo Bertoni.

Di notevole livello anche il corpo giudicante, presieduto dalla Giudice Internazionale Isabella Zunino Reggio, che era composto da ben 19 elementi, di cui 4 di livello internazionale la quasi totalità delle rimanenti di livello nazionale.

Ultima nota, prima di entrare nel dettaglio dei risultati sportivi, è stata la notevole fattura dell’allestimento scenografico ed organizzativo del trofeo, che ha reso il palasport di Lucca una cornice ancora più degna per una manifestazione sportiva così importante.

Lo staff della Ginnastica Ritmica Lucca ha mostrato ancora una volta di approntare un palcoscenico adeguato alle straordinarie ginnaste che vi si sono esibite ed alle società di serie A, abituate a esibirsi a livelli altissimi.

A vincere il trofeo Irene Bacci per società, dato dalla sommatoria dei punteggi relativi ai piazzamenti sul podio di tutte e nove le categorie, è stata ancora una volta l’Aurora Fano, storica società marchigiana. La vittoria quest’anno però è stata aggiudicata solo al fotofinish: infatti alla fine dell’ultima prova si verificava un pari merito con la Ginnastica Motto di Viareggio, anch’essa in serie A1. Decideva in favore della squadra marchigiana il maggior numero di vittorie di giornata, dove in cui le ginnaste dell’Aurora Fano si erano maggiormente distinte. Al terzo posto si piazzava la Ginnastica Fabriano fresca vincitrice dei Campionato di serie A1.

Questi i dettagli delle classifiche: per le Allieve A1 anno 2009-2010, con esercizi alla fune e al corpo libero, ha vinto Alessia Lanzi, della Ginnastica Opera di Roma con un punteggio di 17,300, al secondo posto Eleonora Bucci della GimnAll di Pesaro, con 17,250. Terzo gradino del podio per Viviana Tripodi della Iris Firenze con 17,050.

Per la classifica delle Allieve A2, anno 2008, con esercizi al cerchio e al corpo libero, primo posto per Chiara Puosi della Ginnastica Motto Viareggio, con 22,550, secondo posto per Martina Pazzaglia della Ginnastica Aurora Fano con 22,150 e terzo posto per Elisa Paciotti della Ginnastica Fabriano, con 21,750 punti

Per la classifica delle Allieve A3, anno 2007, con esercizi al cerchio e nastro, ha vinto Olga Lucchesi della Etruria Prato, con 21,200 punti, secondo posto per Sofia Toni della GimnAll Pesaro con 19,650 e terzo gradino del podio per Laura Golfarelli della EuroGymnica Torino, con 19,400 punti. In questa categoria da registrare le buone prove delle due ginnaste della Ritmica Lucca Selena Cianci e Isabel Puccinelli (quest’anno in prestito all’Etruria di Prato) che hanno ben figurato all’interno di una routine di alto livello.

Per la classifica delle Allieve A4, anno 2006, con esercizi al cerchio e al corpo libero, primo posto per Elisa Badioli della Aurora Fano, con 25,250, secondo posto per Francesca Latino della Doria Gym di Lecce con 20,650 e terzo posto per Serena Kalaj della Ginnastica Marino di Roma, con 19,200 punti.

Per le Junior 1, anno 2005,, con due esercizi alla palla e alle clavette, vittoria per Giulia Della Felice della Aurora Fano con un super punteggio di 30,000, secondo posto per Arianna Musetti della Motto Viareggio, con 24.050 e terzo posto per Federica Conti della Ginnastica Rimini con 23,100 punti.

Per le Junior 2, anno 2004, con esercizi al cerchio nastro, primo posto per Sofia Raffaelli della Ginnastica Fabriano con un eccellente 31,350, seconda Camilla Centofanti della Ginnastica Opera Roma con 25,050 e terzo posto per Daria Gabrielli della Motto Viareggio con 24,950.

Per le Junior 3, anno 2003, con esercizi al cerchio nastro, primo posto per Talisa Torretti della Ginnastica Fabriano con 31,000 punti, seconda Gaia Garoffolo della Eurogymnica Torino con 25,400 e terzo posto per Maria Zaffagnini della Ginnastica Rimini con punti 25,100.

Infine ultime ad esibirsi nel pomeriggio lucchese le ginnaste Senior.

Nella categoria S1, anno 2001-2002, con esercizi alle clavette e al nastro, ha vinto la ginnasta della Aurora Fano, Sofia Bevilacqua, con punti 32,250, al secondo posto Francesca Pellegrini della Ginnastica Motto Viareggio, con 29,300 punti e al terzo posto Gaia Di Trapani, della Ginnastica Falciai Arezzo, con 27,650.

Conclusa un’altra edizione memorabile, l’appuntamento è per il 2019, con l’edizione della stella, la numero 10.

Il Presidente della Ginnastica Ritmica Lucca, Giannicola Bacci, è soddisfatto: “Quest’anno oltre ai consueti ottimi riscontri sulle presenze e sul livello della manifestazione sono particolarmente contento per due aspetti su cui abbiamo lavorato molto in fase di organizzazione: l’ottima composizione della giuria, di altissimo livello, fondamentale per dare legittimità all’evento sportivo, per la quale ringrazio l’ottimo lavoro del nostro giudice nazionale Stefania Gironi e un buon riscontro di pubblico, con presenze in forte aumento rispetto alle edizioni passate, segno che stiamo facendo breccia anche nell’interesse del pubblico locale”.