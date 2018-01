Michela Fanini: il ritorno della campionessa d'Ucraina

Altri articoli in Sport

mercoledì, 31 gennaio 2018, 19:33

La brutta caduta di Pierpaolo Ficara ed altri compagni a pochissimi giorni dal debutto stagionale, ha sicuramente mischiato le carte del team A&V Prodir. Chi doveva essere in forma e puntare al risultato è andato K.O con programmi tutti da reinventare.

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:14

Nuova convocazione in FederationCup per la tennista di Bagni di Lucca Jasmine Paolini, attuale numero 158 della classifica WTA e con un best ranking alla posizione 130

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:07

Torna finalmente un appuntamento tricolore nella nostra città dopo che, negli ultimi anni, Lucca aveva ospitato ben cinque edizioni dei campionati italiani invernali di lanci

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:44

Fervono i preparativi per la 22.a edizione del Premio Fedeltà allo Sport che si svolgerà nel corso di una cena di gala all'Hotel Country Club di Gragnano Lunedi 7 Maggio.Ancora molte le sfingi d'oro che verranno consegnate

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:17

Dopo avere denunciato, una settimana fa, l'intrusione abusiva di persone a fare la doccia e a spaccare quel poco che era rimasto da distruggere,il presidente dell'Acf Lucchese femminile, squadra di calcio che partecipa al campionato di serie B nazionale, è veramente deluso

martedì, 30 gennaio 2018, 13:23

La società lucchese ha partecipato con sei squadre quattro nelle allieve e due nelle junior-senior ed è proprio nella categoria allieve che Albachiara ha fatto en plein conquistando tre ori su tre