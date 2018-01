Sport



Michela Fanini: via alla nuova stagione

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:33

La nuova "Michela Fanini" sta per radunarsi.

Dopo un mese di dicembre denso di allenamenti specifici a gruppi, da venerdì 12 gennaio la rinnovata formazione di patron Brunello Fanini si ritroverà al gran completo o quasi (mancherà solo l'atleta venezuelana Lilibeth Chacon perché impegnata in alcune gare in Sud America con la sua Nazionale) per il ritiro invernale in Valdinievole e Versilia.

Dieci giorni di lavoro intenso che serviranno alle ragazze e allo staff tecnico per effettuare test fisici e medici, per valutare le condizioni di tutte le ragazze, per socializzare e per accelerare i tempi della preparazione in vista dell'imminente inizio della stagione che potrebbe aprirsi a fine febbraio con un giro a tappe in Spagna o, al più, a marzo con "le strade bianche" a Siena.

"La squadra è molto interessante – ha sottolineato il riconfermato direttore sportivo Mirko Puglioli, al suo secondo anno su una ammiraglia al "femminile" - abbiamo creato un gruppo omogeneo fra italiane e straniere, vecchie e nuove. Ci sono molte giovani da seguire che potrebbero regalarci grosse soddisfazioni. I nostri successi saranno quelli di veder crescere le nostre ragazze. Sono contento di come abbiamo lavorato finora".

"Con il budget che avevamo a disposizione – ha aggiunto il presidente Brunello Fanini – ci sembra di aver allestito un organico di tutto rispetto con italiane giovani e promettenti e straniere che dovrebbero garantirci quel tasso di esperienza in più; le valutazioni della vigilia sono più che positive poi, come sempre, sarà la strada a darci il responso finale. Per quanto riguarda il roster la campagna acquisti è terminata a meno che non capiti un'occasione ghiotta; nel caso faremo tutti gli sforzi possibili".

Al momento quindi la squadra è composta dalle neo arrivate Sara Barbieri (27 anni), Leonora Geppi 19 anni), Greta Marturano 20 anni), Lilibeth Chacon (26 anni, Venezuela), Olechka Shekel (24 anni, Ucraina) e dalle riconfermate Francesca Balducci (22 anni), Elisa Dalla Valle (20), Alessia Dal Magro (20), Monika Kiraly (35 anni, campionessa d'Ungheria) e Anna Ceoloni (27). La francese Edwige Pitel deve ancora decidere se proseguire ancora per una stagione o concludere qui la sua straordinaria carriera.Per quanto riguarda l'attività organizzativa, la Michela Fanini sta già lavorando al prossimo "Giro di Toscana Internazionale" che si svolgerà dal 7 al 9 settembre.maurizio tintoriadd. stampa – 335/8487507