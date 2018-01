Sport



Primo grande successio dell'anno per Asd Marciatori Antraccoli

giovedì, 25 gennaio 2018, 23:22

L'Asd Marciatori Antraccoli Lucca ha appena appena trascorso il primo week-end agonistico dell'anno, vedendo impegnati ben suoi 26 atleti nella prima importante competizione dell'anno, la Ti A.M.O. Carnevale, la velocissima 10.000 m. sulla passeggiata del lungomare viareggino, gara di veramente di buon livello.

E' stato un fine settimana di podismo agonistico che ha portato nuovi grandi risultati alla squadra. I colori giallo/blue sono saliti sul gradino più alto del podio nella categoria argento femminile con l'immensa Donatella Serafini che si è imposta con il tempo di 45'44" .

In terra viareggina, sono numerosi gli atleti dell'Asd Marciatori Antraccoli che hanno migliorato il proprio tempo sulla distanza ed i principali protagonisti sono stati Alessandro Stefanini, 18° nella categoria Assoluti maschili che ha chiuso la gara in 35'46"; Kelly Sichi, 7° nella categoria Assoluti femminili con 44'45" ed, infine, Antonella Figliolino 14° nella categoria DONF con 48'07". La stagione agonistica è sicuramente iniziata con grandi soddisfazioni e ci auguriamo prosegua con ancor maggiori successi nelle prossime competizioni ed, in particolare, in quelle del Criterium podistico Toscano che vedrà la squadra impegnata alla ricerca delle prime posizioni in molte categorie.