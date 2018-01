Sport



Prova di maturità bocciata. I rossoneri regalano la vittoria al Monza

domenica, 28 gennaio 2018, 15:21

di nico venturi

1 - 0

Monza: Liverani, Galli, Riva, Guidetti, D'Errico, Mendicino, Trainotti, Cogliati (67’ Ponsat), Caverzasi, Tentardini, Giudici. A disposizione: Del Frate, Carissoni, Palesi, Negro, Tomaselli, Padula, Ponsat, Perini, Romano, Adorni. Allenatore: Zaffaroni.

Lucchese: Albertoni, Baroni (46’ Russu), Cecchini (87’ Russo), Capuano, Del Sante (63’ Shekiladze), Fanucchi, Nolé, Espeche, Damiani, Bortolussi, Bertoncini. A disposizione: Di Masi, Maini, Mingazzini, Tavanti, Razzanelli, D'Angelo, Shekiladze, Mugelli, Russo, Strada, Russu. Allenatore: Niccolai.

Arbitro: Santoro di Messina

Marcatori: 18’ D’Errico

Note: ammoniti: Bertoncini (L), Liverani (M). Recupero: 1’ (pt), 3’ (st)

Sintesi

Se questa doveva essere la prova di maturità, i rossoneri sono stati sicuramente bocciati. Una Lucchese senza idee regala il match al 18’ al Monza grazie ad un’ingenuità di Cecchini che, sbagliando un retropassaggio, spalanca la porta a D’Errico. La Pantera accenna una timida reazione, ma i padroni di casa si difendono bene, anche se, grosse occasioni i rossoneri non le hanno mai create. Per quanto visto in campo, forse, il pareggio era il risultato più giusto, visto che la partita è stata inevitabilmente condizionata dal gol regalato agli avversari. I tre punti se li è portati a casa la squadra più matura, che ha giocato un calcio attento, anche se non entusiasmante, mentre la Lucchese è apparsa priva di idee, soprattutto in mezzo al campo dove l’assenza di Arrigoni si è fatta sentire.

Cronaca

Alla fine Lopez ha deciso, la Lucchese giocherà con il 3-4-1-2 nella trasferta contro il Monza. L’allenatore rossonero è squalificato e non potrà sedere in panchina, ma ha dato istruzioni a Niccolai, il suo braccio destro, di schierare Fanucchi alle spalle di Bortolussi e Del Sante. Centrocampo a quattro viste le assenze di Arrigoni per squalifica e Merlonghi per infortunio. I due centrali sono Nolè e Damiani, con Cecchini e Espeche sugli esterni. Difesa a tre con Capuano, Baroni e Bertoncini.

I primi minuti sono di studio, le due squadre si equivalgono e provano a trovare gli spazi giusti senza sbilanciarsi. Al 18’, però, in una fase tutto sommato tranquilla della partita, Cecchini sbaglia un passaggio e mette il pallone a metà strada tra Bertoncini e Capuano, ne approfitta D’Errico che davanti ad Albertoni non può sbagliare e la Lucchese regala il vantaggio agli avversari. Dopo il gol subìto i rossoneri provano a rialzare la testa ma non riescono mai a rendersi veramente pericolosi, con il Monza che chiude bene gli spazi e prova a ripartire in velocità. L’unico vero brivido creato dalla Lucchese è al 40,’ quando un cross dalla destra di Espeche ha innescato Bortolussi che prima di impattare il pallone cade in terra, recriminando un rigore non concesso dal direttore di gara.

Il secondo tempo non regala molte emozioni, il Monza gestisce bene la partita e la Lucchese non riesce a scuotersi. Niccolai allora decide di cambiare qualcosa, dentro Russu e fuori Baroni, con Espeche spostato nuovamente in difesa e il neo-entrato a spingere sulla fascia. Le cose non cambiano e al 62’ Bertoncini è costretto a immolarsi su Mendicino per tenere in piedi la partita. Al 68’ è ancora il Monza a rendersi pericoloso con Ponsati che, entrato da pochi minuti, si divora il raddoppio a tu per tu con Albertoni, con la tribuna che era già in piedi per esultare. I padroni di casa si difendono e poi ripartono in contropiede. La Lucchese non crea praticamente nulla e dopo tre minuti di recupero la partita se l’aggiudicano i padroni di casa.