Pugilistica Lucchese, nuova stagione al via

mercoledì, 10 gennaio 2018, 09:01

Pugilistica pronta ad affrontare la nuova stagione. Quella appena terminata va in archivio portandosi dietro quattro titoli Italiani, una cintura internazionale e tanti altri successi. La Pugilistica Lucchese prevede per la nuova stagione spettacolo, risultati e tanta attività ad ogni livello.

E’ stata una stagione lunga , intensa sia per le emozioni che per l’impegno quella appena terminata : centodieci incontri disputati nel 2017 da parte degli agonisti ( tre manifestazioni di cui due internazionali organizzate in proprio dalla società lucchese ) , dieci gare del Criterium Regionale Giovanile della Toscana affrontate dal gruppo giovanile numericamente il maggiore in Italia , il Campionato Toscano di Boxe Light ( 5 gare ) , stage e tanto altro . Tutta questa mole di lavoro ( la media di un incontro ogni 3 giorni ) ha portato a Lucca ben quattro Titoli di Campione d’Italia : nella Light Boxe Martina Morotti ( 45/55kg Junior femminile ) , Nicola Santi ( +81 Junior sempre Light Boxe ) , Lorenzo Frugoli campione Italiano Schoolboy 65 kg seguito da Samuele Giuliano nei 76 kg sempre schollboy ( vincitore anche di due Tornei Nazionali ) mentre Lorenzo Garofano conquistava il Bronzo dei 59 kg schoolboy . Joel Santos a Parigi ad inizio anno aveva conquistato la cintura internazionale “Montana Belt “ dei 56 kg Elite , Marvin Demollari la medaglia d’argento nei 60 kg elite al Guanto d’Oro D’Italia 2017, sono arrivati titoli regionali e alcuni tornei come il Nepi ed il Città ci Carrara .Oltre ai già citati Garofano e Giuliano che hanno iniziato attività agonistica nel 2017 la Pugilistica Lucchese per mano dei tecnici Monselesan , Bosio , Giuliano, Brucioni , Fedele e Giorgi ma anche Mostarda , Tognetti e Gentile nella sede distaccata di San Giuliano Terme hanno portato al debutto altri pugili , un numero considerevole se consideriamo che Lucca non è certo una città metropolitana con un bacino di utenza quindi assai limitato : dalla Palestra di Viale Cavour sono usciti Daniele Masa ( schollboy 54 kg ) , Rachid El Youssfi ( Youth 75 kg ), Ivan De Rosa ( senior 69 kg ) , Robert Nikolli ( junior di 52 kg ) ma anche Mattia Mori Ubaldini ( senior di 69 kg ) , Mauro Massoni ( senior 69 kg ) , Nicola santi ( youth 90 kg ) , Martina Morotti ( Junior di 54 kg ) e Alessio Micheletti ( senior 69 kg ) , da Montecatini Francesco Genovese ( senior 81 kg ) , da Vicarello Francesco Abdelrazeq ( Junior 70 kg ) , da Piombino Lorenzo Montani ( senior 56 kg ) mentre San Giuliano Terme ha fatto debuttare Gasper Curcjia ( senior 75 kg ) e soprattutto Marvin Ademaj ( senior di 81 kg ) che promette molto bene .

La stagione alle porte vede a inizio Febbraio il Torneo Regionale “ Nepi “ a Firenze , aperto a tutte le categorie maschili e femminili e la Pugilistica Lucchese vi partecipa con tutti i pugili disponibili , entro il 4 marzo 2018 ci sarà il Torneo Regionale esordienti maschili e femminile delle categorie schoolboy/ girl , Junior e Youth mentre dal 9 Marzo un torneo Nazionale ad Invito della Federazione Pugilistica Italiana sempre per categorie già elencate ( Morotti nel femminile , Garofano, Masa , Giuliano e Frugoli negli junior ) a cui seguirà dal 23 al 25.03 il Torneo Nazionale Italia tanto caro alla Pugilistica Lucchese .Entro il 25 Aprile la fase regionale Torneo Nazionale Senior Maschile a cui seguirà la finale Nazionale .

Importante appuntamento invece fissato a partire dal 25 Maggio a Campobasso per i Campionati Nazionali Universitari Elite : Filippo Rimanti ; Leonardo Monselesan e Marvin Ademaj potrebbero parteciparvi . Dal 15 al 17 Giugno il Guanto d’Oro d’Italia con Rimanti in pole position . Il 23 e 24 Giugno la Finale della Coppa Italia Giovanile è un altro appuntamento a cui la Pugilistica Lucchese potrebbe partecipare cosi come il Trofeo Coni Giovanile .

I campionati inizieranno a partire da Settembre , entro il 22 dovranno aver luogo le fasi regionali degli Schoolboy , Junior e Youth che porteranno poi al torneo di qualificazione dei Campionati Italiani delle tre categorie elencate : la finale Italiana degli schollboy è fissata per 19 Ottobre , dal 2 al 4 Novembre la Finale degli Junior mentre gli Youth arrivano al 23 Novembre . Gli Elite dovranno ultimare la Fase Regionale entro l’11 Novembre e chi conquista il Titolo Toscano poi avrà le Finali Nazionali dei campionati Elite dal 4 al 9 Dicembre .

Capitolo a parte va riservato a Marvin Demollari che ha firmato il contratto per passare con la scuderia Loreni di Brescia , contratto della durata iniziale di 1 anno : adesso il pugile Lucchese deve trovare una solida motivazione e allenarsi con continuità sotto la guida di Giulio Monselesan in attesa che il telefono squilli per annunciare il debutto .La Pugilistica Lucchese vuole rilanciare alla grande anche il professionismo magari abbinando nella stessa manifestazione sia Demollari che Henchiri , ma anche Santos che ha tutti i numeri per poter tentare : ci sono i presupposti per allestire dalle tre alle quattro serate prima di Luglio sperando che anche su Lucca si possa tornare a fare spettacolo .