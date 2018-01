Rally e stagione sportiva all'Aci Lucca con "Incontriamoci"

Altri articoli in Sport

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:33

Dopo un mese di dicembre denso di allenamenti specifici a gruppi, da venerdì 12 gennaio la rinnovata formazione di patron Brunello Fanini si ritroverà al gran completo o quasi (mancherà solo l'atleta venezuelana Lilibeth Chacon perché impegnata in alcune gare in Sud America con la sua Nazionale) per il ritiro...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 12:15

Niente carbone per la Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, che nel weekend di befana conquista ottimi piazzamenti in tutta Italia durante le prime gare della stagione 2018, a riprova dello straordinario lavoro svolto dagli atleti e dal personale tecnico nell’anno appena terminato

mercoledì, 10 gennaio 2018, 09:01

Pugilistica pronta ad affrontare la nuova stagione. Quella appena terminata va in archivio portandosi dietro quattro titoli Italiani, una cintura internazionale e tanti altri successi. La Pugilistica Lucchese prevede per la nuova stagione spettacolo, risultati e tanta attività ad ogni livello

mercoledì, 10 gennaio 2018, 08:58

Grande giornata per gli sciabolatori lucchesi della PULITI allievi all'Annunziata dei maestri Radoi, Torcigliani e Sorbi. Impegnati a Piombino nel campionato regionale delle categorie “Giovanissimi”, atleti e atlete lucchesi hanno dominato alcune delle gare conquistando quattro titoli e vari piazzamenti sul podio

martedì, 9 gennaio 2018, 23:52

Partita che si preannuncia più difficile del previsto, una Geonova rimaneggiata si presenta sul parquet del palatagliate per le assenze di De Falco e Drocker, tutti e due influenzati, Romano, Danesi, Pierini, Del Debbio, Loni, per Piazza sulla sponda Montale Nesi, Magni, Navicelli, Tuci, Cipriano

martedì, 9 gennaio 2018, 21:01

Sabato 6 gennaio si è svolta, al Palasport di Lucca una delle edizioni tra quelle che verranno ricordate maggiormente, del Trofeo di ginnastica ritmica “Irene Bacci”, dedicato alla memoria della tecnica lucchese, scomparsa prematuramente