Rating Iccf, lo scacchista lucchese Eros Riccio rimane in testa

lunedì, 8 gennaio 2018, 17:04

Francesco Frassi D.S. di Amore & Vita – Prodir e guida stabile del team da ormai tre soddisfacenti stagioni, è stato premiato dal comune di Vicopisano per mano del sindaco Juri Taglioli e dell'assessore allo sport Andrea Taccola per la strepitosa stagione 2017

domenica, 7 gennaio 2018, 20:46

Lucca vince soffrendo contro una coriacea Meccanica Nova Vigarano. Le lucchesi toccano facilmente il +18 a fine secondo quarto, poi staccano troppo presto la spina e permettono alle locali di restare in gara sino alla sirena

sabato, 6 gennaio 2018, 23:02

Attualmente posizionato in quinta posizione a soli due punti dal gruppetto di testa, formato da Geonova, Virtus Siena, Pino Dragons e Valdisieve, pronto a fare un balzo in avanti per unirsi al gruppo, proprio a spese dei bianco/rossi di Piazza, forte e più motivato che mai, dall'aver conquistato due punti...

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:49

La Gesam Gas&Luce torna in campo, nella prima gara ufficiale del nuovo anno. Domenica, con palla a due alle ore 18, il team di Barbiero se la vedrà con la Meccanica Nova Vigarano (8 punti in classifica, che ha appena annunciato l'ingaggio del centro sloveno Tina Trebec), in una traferta...

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:37

L'Acf Lucchese Femminile del presidente Marco Chiocchetti chiude il girone di andata del campionato di serie B nazionale a Genova con il Molassana Boero per confermare l'ottimo momento che ha visto le rossonere raccogliere ben dieci punti nelle ultime quattro partite

venerdì, 5 gennaio 2018, 08:53

Alla Geonova tocca l'ultima posizione in queste finali per la Coppa Toscana, alla Pielle la terza posizione, alla Virtus la piazza d'onore e al Pino Dragons organizzatore delle finali la Coppa Toscana