Sport



Sabato 3 marzo il campionato italiano individuale e di società di cross master 2018

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:07

di eleonora pomponi colletti

In programma per sabato 3 marzo il campionato italiano di cross master, presentato stamani da Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca.

Dopo aver ospitato cinque edizioni dei campionati italiani di lanci, torna un appuntamento con l’atletica nazionale in città.

Presenti in sala l’assessore allo sport del Comune di Lucca Stefano Ragghanti, il presidente della provincia di Lucca Luca Manesini, il consigliere nazionale FIDAL Gerardo Vaiani Lisi e il dottor Luca Colombano direttore centrale di Italia Assicurazioni (che sostiene l’attività di Virtus ed in particolare di Andrea Lanfri).

Un evento che sono tutti concordi essere di grande lustro per la città di Lucca; le gare si svolgeranno sugli spalti che saranno allestiti sulle mura urbane fra Porta San Donato e la sortita di San Frediano.

L’inizio delle competizioni è fissato per le ore 11 per terminare intorno alle 16, con premiazioni dopo ogni singola gara.

Novità nelle premiazioni che lega sport e territorio è quella di aver previsto per tutti i premiati, oltre alla medaglia, un pacco di prodotti tipici del territorio che aiuti a sviluppare l’aspetto turistico delle manifestazioni sportive.

È prevista una partecipazione di circa 2000 atleti con altrettante persone che verranno ad assistere alle competizioni oltre alla cittadinanza di Lucca.

La logistica dell’evento è affidata a Zainetto Verde; un centinaio gli addetti all’organizzazione sia presso le mura e il campo gara quindi, che presso il campo scuola “Moreno Martini” ove saranno allestiti segreteria e spogliatoi (collaboreranno all’organizzazione dell’evento anche alcuni studenti del liceo sportivo “Fermi” di Lucca, per toccare con mano una delle tante prospettive lavorative che il liceo può dare loro.)

Al termine della mattinata è stato assegnato anche il “premio Michele Simi 2018”; premio nato per ricordare un grande atleta e un grande protagonista della Virtus (cofondatore della società nata nel 1975) venuto a mancare nel dicembre del 2016.

Il consiglio direttivo ha pensato di creare qualcosa in più rispetto al semplice premio con targa commemorativa; grazie alla famiglia di Michele Simi, di Luca Rossello, Marco Michelotti e Zainetto Verde sono state assegnate all’atleta Daniele Del Grande una targa ed una vacanza studio di due settimane presso un prestigioso campus irlandese per far si che l’impegno dei ragazzi nello sport venga premiato dando loro la possibilità di fare esperienze di studio di livello.

Uno spazio riservato all’atleta Andrea Lanfri (che da quest’anno è entrato a far parte del gruppo Fiamme Azzurre), che continua il suo percorso per Tokyo 2020 insieme a Francesco Niccoli, che quotidianamente si occupa della sua preparazione, con l’obbiettivo delle Paraolimpiadi. Un grande esempio di tenacia per tutto il mondo dello sport.