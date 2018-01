Sport



Scherma: Gori qualificato ai campionati di Milano

martedì, 30 gennaio 2018, 09:21

Non solo atletica leggera , per Stefano Gori , l’atleta ha aggiunto ai suoi numerosi impegni di atletica anche la scherma.

Infatti il fine settimana trascorso a Busto Arsizio (VA) ha partecipato alla prima fase eliminatoria per i campionati di Milano che si terranno nel mese di giugno.

Stefano ha partecipato alla gara con la Società TBB di Lucca, presente anche il maestro della società medesima Roberto Tarfano.

La giornata non è stata affatto facile per l’atleta lucchese che ha avuto qualche iniziale difficoltà, problemi superati anche grazie ai preziosi consigli del maestro Tarfano.

Negli incontri successivi ad eliminazione diretta Stefano tiene bene è veloce e preciso e vince al primo assalto , ma nel secondo turno incappa in una sconfitta che lo costringe ai recuperi.

Nell’ultimo assalto che gli consentirebbe di entrare in finale difronte all’atleta Malerba va subito in svantaggio fino al 4-7 per riprendersi subito fino ad un 9 a 9 , ma all’ultimo secondo Stefano subisce la stoccata finale del 10 a 9 che lo estromette dalla finale.

Gori comunque è sodisfatto perché con questo piazzamento si è guadagnato la qualificazione ai Campionati di Milano.

Prossimi appuntamenti per Stefano e la scherma si terranno Il 24 febbraio a Parma, gara non valevole come qualificazione ai campionati di Milano.