Scherma: grande la Puliti ai campionati regionali Giovanissimi

mercoledì, 10 gennaio 2018, 08:58

Grande giornata per gli sciabolatori lucchesi della PULITI allievi all'Annunziata dei maestri Radoi, Torcigliani e Sorbi.

Impegnati a Piombino nel campionato regionale delle categorie “Giovanissimi”, atleti e atlete lucchesi hanno dominato alcune delle gare conquistando quattro titoli e vari piazzamenti sul podio. Una giornata memorabile per gli sciabolatori della PULITI che nella storia del club lucchese ha solo un paio di annate nelle quali i suoi atleti sono diventati campioni tra i “Giovanissimi” in così larga misura. Si risale al 1985 quando i titoli furono cinque e al 1965 quando i vincitori furono quattro come in questa occasione, ma all'epoca la PULITI gareggiava anche nel fioretto.

Ha cominciato Lidia Radoi, figlia del maestro, che si è imposta nella gara delle “Allieve”, cioè la categoria superiore alla sua per età. Ha preceduto la senese Paglialunga. Il successo le ha regalato anche il titolo regionale “Ragazze”, sua categoria di appartenenza.

Altro titolo è andato a Zaccaria Vincenzi nella categoria “Ragazzi”. Anche lui ha partecipato al campionato della categoria superiore. Arrivato in finale ha perso dal livornese Cantini, ma il posto d'onore sul podio gli è valso il titolo della sua categoria.

Un vero e proprio trionfo per i colori lucchesi la gara dei “Giovanissimi” nella uale hanno monopolizzato il podio. Giacomo Gnech ha vinto dopo un appassionante incontro di finale (finito 10 a 8) con il compagno Pietro Niccodemo Marchini, mentre Leonardo Pasquinelli ha ottenuto il bronzo, sconfitto da Gnech in semifinale per 10 a 4. Il quarto lucchese in gara, Carlo Gregorio Gonnella, si è piazzato al nono posto.

L'ultimo atleta in competizione, Daniele Sensi, si pè piazzato settimo tra i “Maschietti”.