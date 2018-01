Sport



Sesto posto per l'Asd Marciatori Antraccoli Lucca al 14° Criterium Podistico Toscano

giovedì, 25 gennaio 2018, 09:18

Si è svolta la premiazione degli atleti e delle 16 società che hanno partecipato e primeggiato nel 14° Criterium Podistico Toscano 2017, presso il Circolo Alberone di Pisa. L’Asd Marciatori Antraccoli Lucca che era presente con i suoi atleti che si sono distinti in diverse categorie, è stata premiata per essersi classificata al 6° posto; un ottimo risultato e crescita rispetto al 2016 quando si classificò all’11° posto, grazie all'entusiasmo degli atleti cresciuti agonisticamente ma anche in numero che hanno riacceso in tutta la squadra la voglia di partecipare a questo circuito di gare molto interessanti e propedeutiche per chi ama la velocità. Nella categorie amatori donne Kelly Sichi, si è classifica al 2° posto; nella categoria argento maschile Rosario Vitellaro detto “lo Zione” al 6° posto; nella categoria senior maschile ben tre atleti in premiazione: Alessandro Orsolini nella top ten, al 7° posto, Andrea Pelleriti e Matteo Baldassarri rispettavimente 16° e 17°. Soddisfatto il Presidente della società G. Raschioni ed il responsabile degli agonisti del gruppo G. Simonetti sia per la numerosa partecipazione dei nostri atleti alla Criterium sia per le premiazioni conquistate nelle singole gare che per la classifica finale: “sicuramente il 2017 è stato un anno ricco di soddisfazioni, ora siamo pronti alle sfide agonistiche e non del 2018, dove sicuramente potremo far meglio contando sulla passione e la preparazione dei nostri atleti”.



L’ASD Marciatori Antraccoli è una delle società con maggior numero di iscritti della provincia di Lucca e tra i suoi fiori all'occhiello c'è l'organizzazione della sgambata di Antraccoli, corsa non competitiva nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese giunta alla 42° edizione che si terrà il prossimo 27 maggio e nell’ambito del Criterium Podistico Toscano la staffetta competitiva del Pioppino che quest'anno si correrà il 22 settembre e sarà ricca di novità.