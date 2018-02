2° LAMM Runner Award: Officina Podistica Lucca ha premiato gli atleti del podismo lucchese 2017

Altri articoli in Sport

lunedì, 12 febbraio 2018, 15:46

Ha suscitato indignazione e rabbia nella Acf Lucchese femminile, la formazione guidata dal presidente Marco Chiocchetti che partecipa con buoni risultati al campionato nazionale di serie B, la pubblicazione sulla stampa del progetto economico-sportivo che la Lucchese Calcio ha presentato all'amministrazione comunale di Lucca

domenica, 11 febbraio 2018, 21:00

Una partita difficilissima, dove è servito tutto il cuore e ogni singola stilla di sudore per portare a casa questa vittoria, dopo un inizio quasi disastroso, la Geonova ha dato prova di avere un grande carattere, non si è lasciata andare e non ha perso la testa

domenica, 11 febbraio 2018, 17:42

Una grande Lucchese si vendica delle 5 reti incassate all'andate e ne segna addirittura sette a Grugliasco,sul campo del S.Bernardo Luserna, nel campionato nazionale di serie B

sabato, 10 febbraio 2018, 14:51

Domenica 11 alle ore 18:00, al Palatagliate va in scena un classico del basket toscano, si troveranno di fronte la Geonova Lucca e la Pielle Livorno. Le due squadre arrivano alla diciottesima giornate con due storie diverse

venerdì, 9 febbraio 2018, 23:24

Si scaldano i muscoli e si ripassano i temi tattici migliorando la tecnica e la resistenza in queste sere nella Palestra dell’Istituto Superiore di Istruzione Sandro Pertini in Viale Cavour attuale sede della Pugilistica Lucchese , il solidalizio sportivo del pugilato lucchese sembra non conoscere la parola inattività seppur temporanea

venerdì, 9 febbraio 2018, 19:17

A distanza di dodici mesi il laziale Marco Bernardinetti ha confermato di trovarsi perfettamente a suo agio sui percorsi Tour Cycliste International la Provence. La vittoria è andata al francese della Cofidis Christophe Laporte, con altri due portacolori di A&V | Prodir, Maris Bogdanovic e Iltjan Nika giunti rispettivamente al...