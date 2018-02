Acf Lucchese batte anche il Musiello Saluzzo ed è sesta in B nazionale

Altri articoli in Sport

domenica, 25 febbraio 2018, 22:45

Alla fine sono due punti importantissimi, che permettono ai bianco/rossi di continuare la coabitazione in testa alla classifica della C Gold, questa volta con il solo Pino Dragons, dal momento che la Virtus ha perso sul campo del Castelfiorentino

domenica, 25 febbraio 2018, 22:41

Vince ancora la Famila Wuber Schio, la formazione favorita per la Coppa Italia, Lucca gioca con grinta e cuore, ma non basta per avere la meglio sulle 11 volte vincitrici del trofeo

domenica, 25 febbraio 2018, 18:54

Con quattro giornate d’anticipo la Libertas Femminile conquista la salvezza nel campionato di Serie C, grazie alla vittoria conqistata per 3 a 1 contro il Casentino. Le ragazze di mister Elena Bruno riescono a gestire fin dalle prime battute il match

domenica, 25 febbraio 2018, 12:13

La serie promossa da ACI Lucca allarga i propri orizzonti a due nuovi palcoscenici in chiave moderna, il Rally delle Colline Metallifere ed il Trofeo Maremma ed alla sempre più attesa Coppa delle Ville Lucchesi, contesto riservato alle vetture storiche, portando a sedici gli appuntamenti validi

domenica, 25 febbraio 2018, 00:43

Le Mura soffre, va sotto anche di 10 punti, ma col cuore e la determinazione rimonta e si guadagna una finale di Coppa Italia inaspettata e meravigliosa.Le ragazze di coach Serventi hanno imparato bene dalla sconfitta del PalaTagliate e giocano una gara di rara intensità

domenica, 25 febbraio 2018, 00:41

La Geonova tessera un nuovo atleta, coach Piazza avrà un nuovo play/guardia da schierare in campo, si tratta di Daniel Yerandy di nazionalità italiana con origini cubane, classe 1992 per 185 cm e per un peso di 70 kg, un atleta esplosivo e molto veloce, dalla buona penetrazione