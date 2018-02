Sport



Acf Lucchese travolge a Grugliasco il S.Bernardo Luserna

domenica, 11 febbraio 2018, 17:42

S.Bernardo Luserna - ACF Lucchese 1-7



Reti : pt 2 Masè 10,23 Rossi 14 Petronio 33 autorete Masino 37 Pieroni st 6 Rossi 49 di Lupo



S.Bernardo Luserna : Calabrese, Pirozzi, Capello, Maino, Ippoliti, Savatteri, Ferrero, Paladino, Reggio, Ara, Petronio. In panchina Botta.

ACF Lucchese : Landi, Marchi , Lehmann, Cantini, Tognarelli, Mase', Pieroni, Bengasi, Rossi , Di Lupo, Biancalana. Allenatore Maurizio Corti . In panchina Nellini.Arbitro : Fabello di Trento



Una grande Lucchese si vendica delle 5 reti incassate all'andate e ne segna addirittura sette a Grugliasco,sul campo del S.Bernardo Luserna, nel campionato nazionale di serie B. Dopo il 3-2 sofferto ma esaltante in casa con la Juventus, è arrivata dal Piemonte una vittoria nettissima che non lascia nessun dubbio sullo strapotere delle rossonere di Maurizio Corti, che aveva dichiarato alla vigilia proprio l'intenzione di giocare per i tre punti anche in trasferta.La Lucchese del presidente Marco Chiocchetti ha chiuso la pratica nella prima frazione di gara, terminata 5-1, per poi amministrare nella ripresa e segnando altre due reti. Sugli allori Jessica Rossi, autrice di una tripletta da ricordare, anche se tutta la squadra ha disputato una grandissima prestazione.Sei punti importantiin due gare, che fanno compiere alle rossonere un deciso salto in avanti in classifica, almeno rispetto alla zona pericolosa, raggiungendo 23 punti.Domenica altra trasferta a Romagnano, visto che mercoledi sarebbe previsto un turno infrasettimanale che la Acf Lucchese avrebbe dovuto giocare ospitando il Musiello Saluzzo , ma per accordi fra le due squadre si giocherà il 4 marzo.