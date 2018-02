Amore & Vita | Prodir: al Provence, Bernardinetti è leader della classifica di miglior scalatore

Altri articoli in Sport

venerdì, 9 febbraio 2018, 10:25

Ivano Fanini, patron della squadra ciclistica Amore e Vita - Prodir, con base in provincia di Lucca, da anni in prima linea nella lotta al doping, commenta così l'inchiesta scaturita dalla morte del corridore lituano Linas Rumsas e che ha condotto sei persone agli arresti domiciliari e altre 17 all'iscrizione...

giovedì, 8 febbraio 2018, 15:52

La "Michela Fanini" ha iniziato la nuova stagione nel miglior modo possibile. In un Giro a tappe che si è svolto in Turchia nell'ultimo weekend, la nuova arrivata Olechka "Olga" Shekel, ucraina non ancora 24enne, ha fatto un figurone conquistando la 5a posizione assoluta in una classifica generale piena di...

giovedì, 8 febbraio 2018, 12:08

In piena fiducia e con la consapevolezza che, nonostante gli ormai ben noti problemi di numero, la squadra ha un gran carattere e buone qualità tecniche, l’Acf Lucchese Femminile del presidente Marco Chiocchetti prepara la trasferta di Grugliasco, per affrontare il S.Bernardo Luserna per il campionato nazionale di serie B

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:51

E’ un risultato straordinario, ed è solo l’ultimo di un lungo elenco che il primo mese della stagione 2018 ha regalato alla Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Stiamo parlando dei piazzamenti dei nostri giovani atleti alla prima prova dei Campionati di Società Cross Promozionale svoltasi domenica a Calenzano

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:48

Si svolgerà sabato 10 febbraio prossimo, alle ore 18 e 30, presso la Palestra LIFE a San Filippo Lucca, la cerimonia di premiazione del “LAMM Runner Award”. L’iniziativa, nata e promossa dall’associazione Officina Podistica Lucca, è giunta alla sua seconda edizione

giovedì, 8 febbraio 2018, 08:55

Si consolida il Campionato Regionale CSEN di ginnastica ritmica anche nel territorio toscano. La referente regionale Tatiana Franceschini si dice soddisfatta della manifestazione di questa domenica, valevole come prima prova del campionato 2018 che si è svolta a San Leonardo