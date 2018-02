Sport



Asd Marciatori Antraccoli Lucca, week-end ricco di risultati

domenica, 18 febbraio 2018, 10:03

Un bel quel week end di sport quello che si è concluso e che ha visto l’ASD Marciatori Antraccoli Lucca impegnato su molti fronti ottenendo ottimi risultati. Il week-end inzia con due eventi importanti: Life Esclusivamente Per Tutti ha ospitando un evento benefico dove l'atleta ultramarotoneta Luis Tani Stanghellini ha corso, su tapirulan, accompagnato nelle 24 ore da numerosi atleti, ben 150 km per l'associazione Amici del perù, ma la vera vittoria in questo caso è stata aver raccolto raccolto 1000 euro in beneficenza per l’associazione; e Donatella Serafini che ha vinto il Lucca Runner Award 2017, premio organizzato dall'Officina Podistica Lucca, mentre l'ultra-runner Mauro Fenili ha dovuto cedere il passo ad un forte avversario, ottenendo comunque moltissime preferenze.



Sul fronte gare, a Carrara si è corsa la White marble marathon, gara podistica di 21,097 km (mezza maratona) e 42,195km (maratona), entrambe le gare con un percorso ma piuttosto veloce che ha visto alla partenza l'ASD Marciatori Antraccoli presente con un rilevante numero di atleti. Da segnalare il grande risultato di Maurizio Capecchi, 26-esimo assoluto, 6° si categoria (SM40), capace di fermare il cronometro poco sopra 1h24' sulla mezza (suo nuovo Personal Best), e l'esordio in mezza maratona della nostra atleta Barbara Palagi e sulla maratona di Massimiliano “H-man” Frugoli. Buoni i piazzamenti ed i tempi degli altri nostri atleti in una gara (A. Pregnolato, A. Marchi al suo nuovo PB, M. aldassarri, A. Pelleriti, D. Perfetti e S. Giorgetti).



Diversi atleti hanno preso il via al Vertical Faeta, una gara competitiva molto dura che in un percorso di appena 3.5 km raggiunge la vetta del monte Faeta. La gara ha visto ben 6 atleti dell'ASD Marciatori Antraccoli tra i partenti ed al traguardo, grande soddisfazione con 4 atleti gialloblù nella Top25 (Picchi, Merola, Giovannini e Petruzzi) e 2 subito dopo: un risultato di squadra straordinario.



Ma la domenica non è stata solo competitive. Buona anche la partecipazione al 35° Trofeo Casa Culturale a San Miniato Basso, percorsi non competitivi sulle distanze di 3-6-11-16-20 km, valido per il Trofeo Podistico Lucchese con oltre 2000 persone alla partenza. L'ASD Marciatori Antraccoli presente con ben 23 atleti ha ottenuto la 36ma posizione. ASD Marciatori Antraccoli presente anche a Montalcino per la Brunello Crossing, gara che si svolge su varie distanze (13 - 23 - 44km) nelle splendide colline toscane. I rappresentanti dell'associazione nel Senese sono stati Alberto Frediani, Giulia Mariti e Kelly Sichi, tutti al traguardo con buoni risultati.