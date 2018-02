Sport



Asd Marciatori Antraccoli, ottimi piazzamenti nel week-end

martedì, 20 febbraio 2018, 09:26

Molte gare importanti questo week-end a cui l’ASD Marciatori Antraccoli Lucca ha partecipato, ottenendo ottimi piazzamenti.

Ad Agliana, la 32° Scarpinata i' Granocchio, competitiva di 13.2 Km organizzata dalla Podistica Misericordia Aglianese; la vittoria, nella categoria Argento, è stata della nostra grande Donatella Serafini in 1h01’50''. Ottimi anche i risultati dei compagni di squadra Angeloni, G. Petruzzi e M. Sensi.

A Torre del lago si è corsa la XIV Puccini Marathon con un percorso veloce che ha visto alla partenza 10 atleti dell'ASD Marciatori Antraccoli.

Da segnalare il grande risultato di Alessandro Orsolini, 26-esimo assoluto con 1h23’41”, e Gianluca Simonetti, al rientro dopo un lungo infortunio, 38-esimo con 1h26’49”, ed il nuovo Personal Best di Nicola Buchignani (1h34’12”). Molto bene anche gli altri atleti N. Paladini, L. Mercoledì, M. Merola, S. Buti e M. Vitellaro e K. Sichi (questi ultimi due pace maker dell’ora e 50)

Presenti con diversi atleti anche alla mezza maratona città di Scandicci, dove il nostro Stefanini Alessandro si è classificato 22 assoluto, 21° di categoria, con uno splendido 1h20’42” accompagnato dal nostro A. Pregnolato e A. Amidei.

Ma ASD Marciatori Antraccoli, ha gareggiato anche oltre l’appennino, alla Giulietta e Romeo Half Marathon di Verona con il nostro Luca Picchi dove ha chiuso in 1h30'.

Ma, al solito, la domenica dell’ASD Antraccoli non è solo competitive.

A Molin nuovo, il 5° Trofeo Cinque Comuni con percorsi pianeggianti e collinari, non competitivi sulle distanze di 3-6-12-19 km, valido per il Trofeo Podistico Lucchese. La nostra squadra si è classificata in 8° posizione con 30 partecipanti.

