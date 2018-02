Sport



Buona la prima per coach Serventi

sabato, 3 febbraio 2018, 23:54

60 - 72

(Parziali: 13-24 ; 21-24; 16-11; 10-13)

Fila San Martino di Lupari: Oroszova 10, Filippi 2, Tonello 3, Amabiglia ne, Fassina 2, Bailey 15, Keys 10, Beraldo ne, Gianolla 2, Baldi ne, Mahoney 16. All. Abignente

Gesam Gas & Luce Lucca: Melchiori ne, Battisodo 10, Striulli, Tognalini 9, Drammeh 16, Roberts 10, Crippa 13, Brunetti, Udodenko 11, Nicolodi 3. All. Serventi

Lucca vince e convince sul parquet di una Fila San Martino mai doma. Partita in fotocopia rispetto all'andata con le biancorosse capaci di scappare fino al +19 per poi resistere al rientro delle padrone di casa. La squadra di Serventi va vicina a mandare a referto 6 giocatrici in doppia cifra, Tognalini si ferma a 9 punti, tutto il quintetto di partenza chiederà con almeno 10 punti personali.

La cronaca

Coach Serventi parte subito con una novità in quintetto accanto a Crippa, Drammeh, Roberts e Udodenko c'è Battisodo e non Striulli.Il primo quarto è da favola, prima il duo Crippa-Roberts costruisce il 5 a 0 iniziale poi è la scatenata Drammeh a obbligare Abignente al time-out dopo soli 3 minuti (4-12).L'attacco lucchese è una macchina perfetta dove tutte vanno a segno, si va al primo mini-riposo sul punteggio di 13-24.Il secondo quarto inizia sulla falsariga del primo con Battisodo che trova Roberts per un facile canestro (13-26).L'attacco delle Lupe è tutto sulle spalle di Bailey che prova a ridurre lo svantaggio ma le biancorosse sono spietate in attacco, dopo 14 minuti di gara il tabellone recita 20-37.Lucca gioca che è un piacere e Crippa fa volare Battisodo in contropiede per il massimo vantaggio di serata 25-44. San Martino si affida a Keys (9 punti come Bailey e Mahoney) per ridurre lo svantaggio di metà partita sul 34-48.La ripresa parte con San Martino sugli scudi che piazza un 6 a 0 iniziale che obbliga Serventi al minuto di sospensione dopo soli 100 secondi.Il primo canestro di Lucca arriva dopo 4 minuti con Crippa che restituisce 10 punti di vantaggio alle biancorosse ma Mahoney è entrata in partita (45-52).Quando arrivano i primi punti di Oroszova la gara è definitivamente riaperta, sul possesso offensivo arriva anche il quarto fallo di Roberts e subito dopo il canestro di Mahoney del -3.Nel momento di difficoltà Lucca si affida alla sua difesa che genera attacco. Crippa e Drammeh recuperano 2 palloni per altrettanti canestri (49-56). Si va al quarto decisivo sul 50-59.È ancora Mahoney a suonare la carica con l'assist per Oroszova (52-59), l'ala giallonera segna anche il canestro del -5 con 8 minuti da giocare.A 5.40 dal termine, l'attacco biancorosso è in piena confusione, Drammeh perfetta nel primo tempo non vede mai il canestro e colleziona 3 palle perse ma San Martino manca di cinismo sbagliando 3 volte il tiro del pareggio. Cinismo che invece non manca a Battisodo che pesca il gioco da 3 punti per il +6 Lucca a 3 dal termine.A Bailey risponde Udodenko che recupera il rimbalzo offensivo e fissa il punteggio sul 60-66 a 2.45 dal termine con Abignente che ferma la gara col time-out ma ormai la gara ha cambiato nuovamente padrone.Tognalini su assist di Battisodo a 1.20 dalla sirena lancia l'allungo decisivo chiuso poi dalla tripla di Drammeh (60-71).Vince meritatamente Lucca col punteggio di 72-60 regalando a coach Serventi il successo all'esordio sulla panchina lucchese.

Il commento

Decisamente soddisfatto a fine gara coach Serventi "Era una partita con alto coefficiente di difficoltà, abbiamo affrontato una squadra motivatissima che ha grande esperienza e fisicità soprattutto sulle esterne e siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo. Faccio i complimenti alle mie ragazze questa vittoria è tutta loro perché hanno saputo gestire i diversi momenti della partita giocando secondo me una bella pallacanestro nel primo tempo ma anche la pallacanestro sporca che San Martino ci ha messo di fronte nel secondo. Era fisiologico che avremmo sofferto qualcosa nei secondi 20 minuti perché avevamo speso molto nel primo, ma ripeto, posso solo fare i complimenti alle ragazze che hanno saputo soffrire e portare a casa 2 punti importanti. Sappiamo comunque che ci sono molti aspetti del nostro gioco da migliorare ma vedo un atteggiamento di squadra che mi fa ben sperare per il futuro. Adesso arriva la pausa per le nazionali, avrò a disposizione meno giocatrici ma è una fase della stagione dove non guasta anche poter riposare per recuperare energie che serviranno per lo sprint finale".