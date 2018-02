Sport



Cala il sipario sul calciomercato invernale: ecco come sono cambiate le rivali della Lucchese

venerdì, 2 febbraio 2018, 00:40

di Michele Masotti

Il calciomercato invernale, sempre più povero di movimenti di anno in anno, ha chiuso finalmente i battenti. La Lucchese, come aveva preannunciato più Antonio Obbeddio, ha fatto lo stesso numero di operazioni (sei nda), sia in entrata che in uscita. Non fa più parte della rosa della Pantera Bragadin, De Vena, Maini, Magli, Cardore e Pagnini, sostituiti da Bertoncini, Shekilazde, Buratto, Russu, Parker e Mugelli. In questa sessione le avversarie dei ragazzi di Lopez, fatta eccezione per il Giana Erminio che è rimasta identico a come aveva iniziata la stagione 2017-2018, hanno comunque effettuato degli acquisti per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati da agosto. I colpi più importanti sono stati messi a segno dai team che stazionano nelle zone alte della graduatoria.

La capolista Livorno, che sta vivendo un leggero periodo di flessione ma può contare su un +6 sulla principale inseguitrice, ha ritoccata la propria rosa con alcuni innesti. Alla corte di Sottil sono arrivate l’estrosa seconda punta Jacopo Manconi, 7 presenze ed un gol in B con il Carpi, il centrocampista Elvis Kabashi, l’esperto difensore ex Salernitana e Cagliari Gabriele Perico e il terzino sinistro classe 1997 Nicolas Bresciani, proveniente dal Seravezza Pozzi. In uscita c’è solo da segnalare la fine del prestito del colombiano Andrès Ponce. Attivo sul mercato anche il Siena: i bianconeri, salutati Campagnacci, Terigi e Lescano, hanno preso a titolo temporaneo dall’Ascoli l’ex Lucchese e Pontedera Claudio Santini, subito decisivo nel blitz di Piacenza. Solini, arrivato dall’Arezzo, e il giovane italo-australiano scuola Entella Gabriel Cleur aumentano le rotazioni difensivi di Mignani.

Come tradizione delle squadre del patron Camilli, la Viterbese si è molto rinforzata per conquistare uno storico approdo in B. Gli innesti del difensore Rinaldi, della punta del Racing Fondi Claudio De Sousa, del promettente mediano dell’Hellas Verona Luca Checchin, di Mosti e di buoni elementi come il playmaker Benedetti ex Catanzaro, il terzino destro De Vito dal Siracusa e la seconda punta Calderini la dicono lunga sulle intenzioni dei laziali. Il Pisa, sfumato il sogno Mazzeo, ha piazzato il colpo sul gong delle 23 ingaggiando dal Brescia Alexis Ferrante, una meteora alla Lucchese 2014-2015. Alla corte di Pazienza sono arrivati pure l’ala spagnola Maza dal Pordenone e Lisi dalla Juve Stabia. Tra le molte cessione operate dai nerazzurri devono essere segnalate quelle di Peralta finito in Spagna all’Extramadura e quella di Zammarini al Pordenone. Solo un acquisto ma di qualità per il Monza, vittorioso nell’ultimo turno sulla Lucchese, che si è regalato dal Cosenza il forte attaccante Ettore Mendicino. Poche operazioni in casa Olbia che, dopo aver ceduto per il prossimo mese di luglio Ragaztu al Cagliari, ha ringiovanito la sua rosa con il figlio d’arte Christian Silenzi (il padre Andrea è stato un centravanti di Napoli e Torino negli anni 90’ nda) e con il nordcoreano Song Hyok Choe.

Autentica rivoluzione per l’Alessandria, che con l’arrivo sulla panchina di Michele Marcolini ha inanellato una serie di successi. La dirigenza piemontese si è liberata di alcuni ingaggi pesanti, su tutti quelli di Agazzi (finito all’Ascoli), di Bellomo (approdato alla Sambenedettese), di Casasola e Gozzi per prendere calciatori più congeniale alla categoria. Sono arrivati a vestire la maglia dei grigi il laterale difensivo ex Carrarese Barlocco, la punta Chinellato, il mediano scuola Chievo Verona Emanuele Gatto e, dulcis in fundo, il forte difensore centrale Leonardo Blanchard (nella foto), ex Carpi ma che conta anche delle esperienze in A con il Frosinone. Ha rinforzato molto il reparto difensivo, vero e proprio tallone d’Achille dei ragazzi di Baldini, la Carrarese. Tra i pali è arrivato dall’Arezzo, ma il cartellino è di proprietà della Virtus Entella, Daniele Borra, Ricci, Murolo, Vitturini e Baraye sono i difensori ingaggiati nell’ultimo mese. Interessante l’acquisto dell’ala Tortori. Dopo le ultime correzioni, dentro il centravanti Pesenti, l’ala Di Molfetta e il ritorno di Taugourdeau, il Piacenza punta ad ottenere un’ottima posizione dentro i play-off. Poche operazioni, invece, per la Pistoiese che ha ceduto il difensore svizzero Rossini al Pontedera e lo ha sostituito con il viareggino ex Siena Leonardo Terigi. L’Arezzo, di scena stasera al Porta Elisa, ha dovuto fare i conti con una delicata situazione societaria. Corradi, Rinaldi e Borra sono state le uscite più pesanti, rimpiazzate dal giovane portiere friulano Perisan, dal mediano del Pordenone Lulli, dal difensore cresciuto nell’Inter Della Giovanna e dal centravanti Regolanti. Non ha cambiato molto l’Arzachena, una delle sorprese del girone d’andata e che ha fatto lo scambio Cardore-Russu con la Lucchese. Il medesimo discorso può essere fatto per il Pro Piacenza: la cessione più pesante è stata quella di Bazzoffia, approdato nel girone B al Gubbio, mentre in entrata sono arrivati i figli d’arte Lorenzo Paramatti e Yannick Frick. La cessione di Pesenti ha costretto il Pontedera ad investire nel reparto offensivo ingaggiando gli ex Lucchese Raffini e Martitato. Tanti acquisti ma onestamente non di eccelso livello per il Cuneo: la scommessa più stuzzicante riguarda l’attaccante Francesco Galuppini. Mercato all’insegna della linea verde per un Prato che tenterà di restare tra i professionisti per il quarantunesimo anno di fila. È stato certamente più attivo il Gavoranno, l’altro fanalino di coda del campionato, che ha immesso nella propria ossatura giocatori che ben conoscono la C come il difensore ex Catanzaro Marchetti, la punta prelevata dal Teramo (percorso inverso è stato fatto da Cretella nda) Barbuti e il mediano Loris Damonte.