Sport



Calcetto Insieme: Torna al successo la Serie D. Ko juniores, C1 e Allievi

martedì, 27 febbraio 2018, 10:51

Nella seconda giornata di ritorno del campionato calcio a 5 Serie D torna alla vittoria il Calcetto Insieme. La formazione guidata da mister Marco Banducci centra la quarta affermazione stagionale andando a vincere 7 a 4 sul campo della Toringhese, scavalcandola così in classifica. Le reti del successo portano la firma di Daniele Pianderoso, tripletta, Jovani, doppietta, Alessio Banducci e Giuseppe Pianderoso. Nel prossimo turno i rossoneri ospiteranno la capolista Futsal Massa. Niente da fare ancora per la Serie C1 che esce sconfitta 6 a 1 dalla trasferta contro La Sorba Casciano. Gol della bandiera di Abdannaji. Rossoneri ancora ultimi a quota 4 e venerdì attenderanno, tra le mura amiche, la visita del San Giovanni (sesto con 31 punti). I Giovanissimi hanno osservato un turno di riposo mentre gli Allievi perdono di misura, in casa, dopo un bel match combattuto. Il Gisinti Pistoia si impone con un vibrante 7 a 6. Le reti per la squadra di mister Carmine Argentieri sono di Parenti, tripletta, Barbato, doppietta, e Perugi. Nel prossimo turno i lucchesi faranno visita al Firenze. Passo falso casalingo, comunque ininfluente per la classifica e per il passaggio alla seconda fase, per il team Juniores. I ragazzi di mister Valerio Brachini perdono 9 a 2 contro la Vigor Fucecchio. Gol rossoneri di Biagini e Daniele Pianderoso. Sabato ultimo sforzo della prima fase in trasferta contro la capolista Real Livorno. Dal 10 marzo scatteranno i playoff.