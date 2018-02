Geonova-Pielle, il classico del basket toscano al PalaTagliate

Altri articoli in Sport

venerdì, 9 febbraio 2018, 23:24

Si scaldano i muscoli e si ripassano i temi tattici migliorando la tecnica e la resistenza in queste sere nella Palestra dell’Istituto Superiore di Istruzione Sandro Pertini in Viale Cavour attuale sede della Pugilistica Lucchese , il solidalizio sportivo del pugilato lucchese sembra non conoscere la parola inattività seppur temporanea

venerdì, 9 febbraio 2018, 19:17

A distanza di dodici mesi il laziale Marco Bernardinetti ha confermato di trovarsi perfettamente a suo agio sui percorsi Tour Cycliste International la Provence. La vittoria è andata al francese della Cofidis Christophe Laporte, con altri due portacolori di A&V | Prodir, Maris Bogdanovic e Iltjan Nika giunti rispettivamente al...

venerdì, 9 febbraio 2018, 10:25

Ivano Fanini, patron della squadra ciclistica Amore e Vita - Prodir, con base in provincia di Lucca, da anni in prima linea nella lotta al doping, commenta così l'inchiesta scaturita dalla morte del corridore lituano Linas Rumsas e che ha condotto sei persone agli arresti domiciliari e altre 17 all'iscrizione...

giovedì, 8 febbraio 2018, 15:52

La "Michela Fanini" ha iniziato la nuova stagione nel miglior modo possibile. In un Giro a tappe che si è svolto in Turchia nell'ultimo weekend, la nuova arrivata Olechka "Olga" Shekel, ucraina non ancora 24enne, ha fatto un figurone conquistando la 5a posizione assoluta in una classifica generale piena di...

giovedì, 8 febbraio 2018, 12:08

In piena fiducia e con la consapevolezza che, nonostante gli ormai ben noti problemi di numero, la squadra ha un gran carattere e buone qualità tecniche, l’Acf Lucchese Femminile del presidente Marco Chiocchetti prepara la trasferta di Grugliasco, per affrontare il S.Bernardo Luserna per il campionato nazionale di serie B

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:51

E’ un risultato straordinario, ed è solo l’ultimo di un lungo elenco che il primo mese della stagione 2018 ha regalato alla Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Stiamo parlando dei piazzamenti dei nostri giovani atleti alla prima prova dei Campionati di Società Cross Promozionale svoltasi domenica a Calenzano