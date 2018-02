Sport



Gesam dura un tempo, i due punti vanno a Venezia

domenica, 18 febbraio 2018, 20:16



50-66



Parziali ( 11-20 ; 19-10 ; 5-20 ; 17-16)

Gesam Gas & Luce Lucca: Melchiori, Battisodo 4, Striulli 9, Tognalini 3, Roberts 10, Crippa 16, Brunetti, Udodenko 5, Nicolodi 3. All. Serventi

Umana Reyer Venezia: Micovic 9, Bestagno 6, Carangelo 6, Kacerik 3, Williams 16, De Pretto 6, Sandri, Ruzickova 5, Dotto 4, Walker 11. All. Liberalotto

Pronti via e subito c'è una sorpresa in casa Lucca, Serventi, infatti, non può contare sulla sua migliore realizzatrice, Binta Drammeh, tornata acciaccata dagli impegni della nazionale svedese, in casa Reyer i segni della stagione sono invece sui volti di Kacerik e De Pretto, arruolate per la partita ma entrambe con la maschera protettiva.

La cronaca

Liberalotto sceglie Micovic in quintetto e la scelta paga subito dividendi, dopo 1 minuto e 16 secondi è 0-6, frutto di due triple della giocatrice serba di passaporto italiano.

Micovic è caldissima e pesca la terza tripla di serata, quando Walker si mangia il campo per un facile lay up il tabellone recita 4-14 costringendo Serventi al minuto di sospensione.

Gioca bene Venezia che capitalizza sulle palle perse lucchesi, dopo 8 minuti è 6-18.

Striulli pesca una tripla dopo un gioco rotto (9-18) ma le biancorosse subiscono la fisicità di Bestagno che uscendo dalla panchina realizza 6 punti (9-20).

Il primo quarto si chiude con due liberi di Striulli che fissano il punteggio sul 11-20.

Il secondo quarto si apre con un parziale di 5-0 Lucca che anima il PalaTagliate, Liberalotto ci vuole vedere chiaro e ferma il match dopo solo 1.25 di gioco.

L'effetto sortisce l'effetto sperato per le ospiti che rientrano in campo con un parziale di 4 a 0 frutto di due contropiedi chiusi facilmente da De Pretto e Walker.

Crippa è ispirata e manda a bersaglio la tripla del -4 (22-26) e poi quella del -1 su assist di Striulli a 2.39 dall'intervallo.

Si va negli spogliatoi sul 28-30 con Venezia che finisce con la palla in mano senza trovare lo spiraglio giusto.

Alla ripresa è Venezia la prima squadra a iscriversi a tabellone con Walker che non fallisce dalla linea della carità (28-32 a 7.44 dal termine del quarto).

La difesa ospite è feroce e Lucca fatica a trovare tiri comodi, dopo 5 minuti di gioco le biancorosse non hanno ancora trovato il fondo della retina, in compenso Williams è on fire e costruisce l'allungo orogranata 28-40 con due triple e altrettanti liberi a bersaglio.

Crippa ci prova con la tripla del 31-40 e Serventi si gioca la carta del doppio playmaker mandando sul parquet Striulli assieme a Battisodo ma Venezia è brava a capitalizzare sul bonus raggiunto da Lucca e allunga al massimo vantaggio (31-48).

Si va agli ultimi 10 minuti con Venezia in controllo sul 33-50.

Williams è infallibile dal campo e rintuzza i tentativi di rimonta lucchesi che vedono in Crippa (la migliore delle sue) l'ultima ad arrendersi.

Quando Carangelo manda a bersaglio la prima tripla della sua partita si capisce dove andranno i 2 punti (41-57) nonostante le lucchesi ci provino davvero con ogni mezzo.

Sono Kacerik e Carangelo a rendere il punteggio punitivo per la Gesam Gas & Luce, la vittoria va meritatamente a Venezia il punteggio a tabellone è 50 a 66 con Caterina Dotto che sportivamente finisce con la palla in mano senza infierire.

A fine partita è comunque sereno coach Serventi “La partita è stata lineare, abbiamo giocato piuttosto bene nei primi due quarti con grande intensità, quando siamo calati nel secondo tempo abbiamo sofferto, smettendo un po' troppo di difendere. Bisogna dare merito a Venezia che ha una fisicità dirompente e che ha saputo approfittarne, ma il primo tempo delle mie ragazze mi fa ben sperare, dobbiamo migliorare la nostra autostima e in attacco sul muovere meglio la palla.

Una battuta anche sulla gara di coppa Italia che vedrà Lucca opposta ancora a Venezia “Mi auguro che sabato possa essere un partita diversa e lavoreremo perché lo sia, con questo tipo di squadra bisogna giocare ad livello di aggressività pari alla loro altrimenti si fa difficile.