Ginnastica ritmica: Gym Star centra i primi podi della stagione

giovedì, 8 febbraio 2018, 08:55

Si consolida il Campionato Regionale CSEN di ginnastica ritmica anche nel territorio toscano. La referente regionale Tatiana Franceschini si dice soddisfatta della manifestazione di questa domenica, valevole come prima prova del campionato 2018 che si è svolta a San Leonardo. La rassegna CSEN in Toscana è solo alla seconda edizione, anche se il campionato nazionale invece conta ormai diversi annali, ma i numeri toscani sono già migliorati rispetto allo scorso anno e fanno ben sperare per le prossime tappe. Innanzitutto sono aumentate le ginnaste partecipanti, ma è aumentato anche il numero delle categorie di gara a cui le ginnaste hanno scelto di partecipare ed è aumentato il numero degli esercizi presentati pro capite. Migliorato inoltre il livello tecnico delle partecipanti, a riscontrare una migliore capacità di utilizzare i programmi CSEN da parte delle tecniche delle varie società. Anche il corpo giudicante CSEN ha ben figurato: la formazione dei giudici è risultata ottima e efficace anche nel rispettare i tempi di gara. In questo contesto la società di casa ASD GYM STAR si è distinta come la rappresentante più numerosa, schierando in campo un battaglione di oltre settanta ginnaste che hanno conquistato numerosissimi podi. Tra le categorie più agguerrite si sono distinte conquistando l'oro: Rebecca Seghetti e Emma Giannini (Coppia Fune 1° Liv. 1° cat.), Viola Viviani (cerchio 2° liv 1° cat), Ludovica Del Carlo (cerchio 1° liv 2° cay), Elisa Lucchesi (cerchio 2° liv 2° cat), Angelica Giammattei (nastro 2° liv 2° cat), Giulia Fabbri (palla 2° cat 2° liv), Viola Barsanti (cerchio 1° liv3° cat) e Coltelli Angelica (cerchio Allieve silver B).