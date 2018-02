Sport



I giovanissimi del Centro Mini Basket Lucca impegnati nel Join The Game

sabato, 24 febbraio 2018, 08:41

Si svolgerà domenica 25 febbraio alle ore 15:00 presso la palestra di San Concordio la fase provinciale del Torneo Nazionale Join the Game 2018 dedicato ai ragazzi dell'under 13 e under 14.

Il Join the game è una gara che si svolge tre contro tre, le squadre sono composte da quattro giovani atleti, tre saranno in campo e il quarto darà il cambio ai compagni, ogni volta che servirà, le partite hanno la durata di 6 minuti, senza interruzioni di gioco ed il punteggio dei canestri fatti, seguirà quello abitualmente usato, quindi ci saranno canestri da due e canestri da tre, mentre al contrario del regolamento usato nei campionati, il fallo in azione di tiro, verrà sanzionato con un punto, non ci saranno i tiri liberi.

In tutta Italia saranno 106 le provincie interessate che in simultanea ospiteranno nella giornata del 25 febbraio la prima selezione, poi ci sarà per la fase regionale e dopo un ulteriore selezione si giungerà alla fase Nazionale che determinerà le squadre che si giocheranno l'assegnazione degli scudetti maschili e femminile.

Il Join the game è una manifestazione tra le più importanti e di dimensioni notevoli per lo sport giovanile italiano, quest'anno saranno coinvolti a livello nazionale quasi 35.000, tra ragazzini e ragazzine, alla fine dal torneo, le squadre vincitrici di ogni categoria, si giocheranno nelle finali a Jesolo l'assegnazione dello scudetto tricolore.

L'obiettivo, della formula 3×3 è quello di far giocare praticamente tutti i minicestisti italiani e dare un segnale importante per tutto il movimento del basket, pensando anche al futuro dello sport.

L'organizzazione dell'appuntamento di Domenica è stata curata dal Centro Mini Basket Lucca, il quale parteciperà al torneo con un nutrito numero di squadre, di seguito le formazioni.

Categoria Under 13

1 - Cmb Junior : Roberti A., Benedetti P., Buselli G., Bonanni A.

2 - Cmb Junior : Margì G., Mackaman N., Bedini A., Lorenzetti F.

3 - Cmb Junior : Catelli E., Figus N., Paganelli L.

4 - Cmb Junior : Bertani S., Agresti F., Valdambrini G., Paradossi F.

5 - Cmb Junior : Sciotti Gratti S., Carrara L., Guidotti F.

6 - Cmb Junior : Di Grazia J., Del Guerra F., Bernardi A., Nottoli L.

7 - Cmb Junior : Puccinelli G., Iacomino M., Pardi M., Bastijancic L.

8 - Cmb Junior : Buonaccorsi L., Bellandi C., Granaiola M., Brugioni A.

9 - Cmb Junior : Pacini T., Del Debbio L., Ieppariello G., Bertini M.

10 - Cmb Junior : Merendino A., Orsi J., Maione F., Guidi T.

11 - Cmb Junior : Marzetti E., Bosi L., Rinaldi D., Del Freo N.

Categoria Under 14

A - Cmb Junior : Molteni G., Succurto G., Perfetti M., Politi F.

B - Cmb Junior : Landucci A., Princi F., Balducci F., Chiarello F.

C - Cmb Junior : Giovannetti A., Piancastelli F., Biagi F., Gallo F.

D - Cmb Junior : Fambrini S., Di Giulio L., Manfredini F., Alberigi A.

E - Cmb Junior : D'Attoma G., Catelli D., Bertolami J., Pegonzi J.

F - Cmb Junior : Giurlani A., Lencioni A., Tosoni E.