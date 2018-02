Sport



Iaido, Rosita Giovannetti ha conquistato la medaglia d'argento

venerdì, 23 febbraio 2018, 02:35

Il 10 e l'11 febbraio si sono svolti a Castenaso (BO) i Campionati Italiani di iaido. Lo iaido è una disciplina marziale giapponese, l'arte dell'estrazione e dell'uso della katana, la spada giapponese usata dai samurai. Il combattimento con la katana prevede uno sfoderamento rapido, come risposta ad un attacco improvviso, per portare immediatamente un colpo all'avversario e terminare lo scontro con un successivo fendente. Questo richiede movimenti controllati e fluidi, e grande precisione. La pratica si svolge in kata (forme predefinite) individuali contro avversari immaginari, per evitare i possibili rischi.

Il gruppo di atleti lucchesi ha ottenuto risultati molto buoni: nelle gare individuali nella categoria dei secondi dan, mentre Alessandro Natali ha ottenuto la medaglia di bronzo nei terzi dan. Nella gara a squadre il team lucchese (Natali, Giovannetti, Rosolini) ha raggiunto il terzo posto.

Al termine delle gare un'altra soddisfazione il gruppo lucchese: Stefano Baroni e Stefano Teani hanno superato l'esame per il passaggio di grado.

Lo iaido a Lucca si pratica nella Palestra Samurai Karate direttore tecnico maestro Marino Lombardi, in Piazza San Francesco.