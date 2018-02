Sport



Il freddo non ferma i marciatori Antraccoli

lunedì, 26 febbraio 2018, 09:31

Nemmeno il mal tempo, il freddo e la neve ferma gli atleti dell’ASD Marciatori Antraccoli Lucca ieri, domenica, 25 febbraio, impegnati nella terra di Siena e nella mezza maratona di Fucecchio.

La Terre di Siena Ultramarathon tutta gialloblu!

Un elevato numero di “antraccolotti” ha sfidato le asperità del percorso della ormai famosissima gara che si svolge nel Senese con percorsi per tutte le gambe e per tutti i gusti, sulla via Francigena, quindi tra cultura e storia. Tre percorsi tutti con traguardo a Siena, uno di 18km da Monteriggioni, uno di 32 km da Colle Val d’Elsa ed infine uno di 50 da S. Gimignano.

Il tempo non è stato clemente, rendendo la gara una vera e propria impresa!

Ottima la prestazione di tutti i nostri apleti presenti, qua ci limitiamo a citare le ottime prestazioni di Alberto Frediani 1° di categoria e 5° assoluto sulla 18km, di Luca Picchi 11° assoluto sulla 50km, di Nicola Paladini 2° di categoria sulla 32km e di Kelly Sichi 4° di categoria sulla 32km.