In arrivo l’atteso debutto da professionista di Marvin Demollari per la categoria dei Leggeri

venerdì, 23 febbraio 2018, 09:07

Giornata particolarmente emozionante quella vissuta oggi in casa Pugilistica Lucchese , una buona notizia ha riscaldato l’ambiente pugilistico lucchese : ufficializzato l’atteso debutto da professionista di Marvin Demollari portacolori del solidalizio lucchese con cui ha svolta una lunga e brillante carriera con la canottiera , il record parla di 52 vittorie 25 sconfitte e 6 pari .Demollari è salito per la prima volta sul quadrato al Torneo Esordienti 2011 ( vinto ) e da li in poi ha preso parte a tutte le principali manifestazioni in programma in Italia fino a conquistare la medaglia d’Argento al Guanto d’Oro d’ Italia nel 2017 , vittorie contro avversari quotati anche provenienti dall’estero e a volte sconfitte di misura sul filo del rasoio .

L’esordio è in programma Sabato 3 Marzo presso il Palazzetto del Basket a Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme contro il pugile Antonio Ali Neacsu della Romania ( Team Dobre ) avversario dal buon record da dilettante( tanto che ha partecipato anche ad un campionato mondiale giovanile ) anche lui debuttante .Ovviamente Demollari si affiderà alle cure del suo maestro Giulio Monselesan coadiuvato dai suoi secondi Massimo Bosio e Massimo Giuliano , la categoria è quella dei pesi leggeri ( limite 61,24 kg o 135 libbre ) con sei riprese da tre minuti in programma ma Demollari conta poi di scendere nei super piuma ( kg.58,967 il limite massimo pari a 130 libbre ) .

Nella stessa serata match clou affidato a Nicola Henchiri al suo sesto incontro da professionista ( vive a San Giuliano , ma ha svolto tutta la sua carriera da dilettante con i colori della Pugilistica Lucchese ) , Henchiri affronterà il pugile con licenza serba Tiganas Dionise assai più esperto in un match fissato sulle sei riprese per la categoria dei superpiuma : un successo porterebbe Henchiri a scalare la classifica italiana della categoria ma il match è molto insidioso per il pugile pisano che in queste ultime settimane si è ben preparato .

A completare il programma otto incontri dilettantistici che faranno da cornice ad una serata che si preannuncia sicuramente spettacolare , visto che sono già diversi anni che non ci sono due professionisti locali sul ring : inizio dei match di contorno dopo le 20 .