Jacopo Rinaldi in evidenza nel Circuito Europeo U23

martedì, 20 febbraio 2018, 10:08

Jacopo Rinaldi, sciabolatore lucchese della PULITI, ha colto a Roma, nella tappa italiana del Circuito Europeo U23 un brillantissimo quinto posto.

E' un ottimo piazzamento tenuto conto che alla gara erano ammessi anche atleti in età più avanzata che si sono accaparrati le prime posizioni della classifica.

Superata, imbattuto, la fase a gironi, Rinaldi ha vinto con Soprana 15 a 8, Rampazzo 15 a 14, il russo Ridev 15 a 10 ma è stato fermato, alle soglie della semifinale, da Alberto Pellegrino, già campione italiano, per 15 a 12.

Il lucchese si è portato ai primi posti del ranking di categoria e guarda con attenzione ai campionati italiani in programma nel mese di marzo a Colle Val d'Elsa. Un piazzamento nei quattro, ampiamente alla sua portata, gli aprirebbe le porte della squadra nazionale che parteciperà ai Campionati Europei di Yerevan, in Armenia, in aprile.

Intanto, a seguito del buon comportamento tenuto a Padova al Trofeo Luxardo, sua prima presenza in Coppa del Mondo, Rinaldi è stato autorizzato a partecipare alla prova successiva in programma a Varsavia a fine mese.