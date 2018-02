Sport



La Geonova sfida l'Agliana al Palasport

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:36

Ventesima di campionato ed è la volta per i lucchesi di ospitare al Palasport l'Endiasfalti Agliana, all'andata, al Capitini, quasi non ci fu storia, la Geonova vinse con ben 19 punti di margine, risultato che non lasciò alcun dubbio, su chi fosse la squadra migliore in campo.

Domenica le due squadre si ritroveranno di fronte, però con molta probabilità, sarà difficile ripetere quanto fatto all'andata, l'Agliana esce da due sconfitte consecutive, adesso affronta i ragazzi di Piazza e subito dopo dovrà vedersela con il fortissimo Pino Dragons.

Sicuramente gli ospiti arriveranno a Lucca molto determinati e venderanno cara la pelle, magari la loro idea è quella di riuscire ad infliggere una sconfitta alla Geonova, a questo punto del campionato si comincia a guardare con una certa apprensione anche alla classifica, l'Agliana attualmente si trova in nona posizione e se finisse oggi il campionato sarebbe matematicamente salva, fuori dai play-off, e fuori dai play-out, ma deve fare molta attenzione, perché le dirette inseguitrici, Legnaia ed Altopascio potrebbero sempre riuscire a scavalcarla.

Per questo la Geonova si troverà di fronte una squadra che lotterà con il coltello tra i denti e dovrà stare molto attenta ad evitare scivoloni come ad Empoli, dal canto suo la squadra ha già centrato l'obbiettivo principale fissato ad inizio stagione ed ora sta giocando per ottenere il miglior piazzamento possibile che tornerà sicuramente utile nella fase dei play-off.

Piazza ormai lo conosciamo, non si sbilancia in previsioni, è ben consapevole delle sue forze e di quali sono le capacità dei suoi ragazzi e come dice lui, una partita alla volta siamo arrivati a sei giornate dalla fine con una posizione di classifica davvero invidiabile, anche se perennemente condivisa con le altre due pretendenti Virtus e Pino